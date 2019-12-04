Гороскоп на 4 декабря: гороскоп на сегодня для всех знаков Зодиака

Звезды советуют: не идите слепо на поводу у своих чувств, иначе день будет насыщен противоречиями.

Сегодня гороскоп обещает шквал эмоций. И у вас, и у окружающих то и дело будет возникать соблазн действовать необдуманно, поддаваясь сиюминутным порывам. Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.

Звезды советуют: не идите слепо на поводу у своих чувств, иначе день будет насыщен противоречиями, капризами, прихотями, а также мелкими и крупными столкновениями с окружающими, пишет "1001 гороскоп".

Овен

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Сегодня Овен способен удивить окружающих неожиданным подходом к какому-то вопросу. Возможно даже, ему удастся предложить изящное решение проблемы, над которой безуспешно билось много людей! День склоняет Овна к нестандартному образу мыслей, и это поможет ему на многие задачи посмотреть под новым углом. Особенно хорошо это будет заметно у творческих Овнов, которые сегодня испытают прилив вдохновения.

Телец

Сегодня Телец будет настроен крайне независимо! Любые попытки дать ему совет или тем более пытаться им управлять он воспримет как личное оскорбление. С одной стороны, такая позиция грозит обернуться для него конфликтами с окружающими. С другой же, самостоятельный Телец завтра не приемлет никаких рамок и границ, и это может позитивно сказаться на его делах. Там, где другие десять раз зайдут в тупик, Телец предложит свежее, неординарное решение.

Близнецы

Сегодня какие-то события в течение дня способны сильно расстроить Близнецов и даже выбить их из колеи. Не стоит отчаиваться! Это нормально, в делах получается не все и не всегда. Да и на поддержку окружающих тоже постоянно рассчитывать не стоит. Близнецам сегодня необходимо помнить, что единственный человек, перед которым они отчитываются и на которого могут полностью положиться – это они сами. И тогда разочарований в завтрашнем дне будет значительно меньше.

Рак

Сегодня Рак с самого утра может ощущать в себе лидерские задатки! И дело не только в том, что ему вдруг захочется покомандовать другими – главное, что и окружающие сегодня будут прислушиваться к его словам. Высказывания Рака будут обладать убедительностью, благодаря чему он сможет без труда привлечь к себе внимание, заинтересовать, убедить в своей правоте. Именно этим, то есть продвижением своих проектов и идей, Раку и стоит сегодня заняться – тратить день на бытовые дела было бы непростительной роскошью.

Лев

Сегодня окружающие (в том числе близкие) будут то и дело испытывать терпение Льва. А ведь оно у него не беспредельно! Неудивительно, что в какой-то момент чаша переполнится, и Лев способен взорваться! Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют Льву сегодня выпускать пар постепенно, не дожидаясь, пока он начнет распирать изнутри. Лучше весь день потихоньку ворчать и сыпать придирками, чем до последнего держать гнев в себе, а потом закатить грандиозный скандал!

Дева

Сегодня в течение дня Деву может ожидать немало сюрпризов! Не исключено, что благодаря этому на какие-то вещи она сможет посмотреть под совершенно новым углом. Возможно, в делах, которыми она занимается, всплывут новые факты или же кто-то из окружающих сегодня проявит себя с совершенно неожиданной стороны. Безусловно, все это будет отвлекать Деву от дел, зато подарит свежие впечатления.

Весы

Сегодня Весы рискуют зарубить на корню какую-то ценную идею. В этом повинна их торопливость в принятии решений и нежелание вдаваться в детали. Чтобы избежать запоздалых сожалений, завтра им следует быть открытыми для любых новых мыслей, проектов и идей. В конце концов, отказаться от них Весы всегда успеют, так почему бы не дать им хотя бы призрачный шанс?

Скорпион

Сегодня день позволит Скорпиону в полной мере раскрыть свои организаторские таланты – даже если до этого они спали у него мертвым сном. Поставить перед окружающими задачу, распределить обязанности, подогреть энтузиазм – все это сегодня будет Скорпиону по плечу. Впрочем, даже если у Скорпиона не будет возможности руководить другими, сегодня ему удастся отлично организовать как минимум себя самого. А это уже, согласитесь, немало.

Стрелец

Сегодня звезды гороскопа советуют Стрельцу держаться как можно дальше от сплетен и интриг, чтобы не оказаться в них втянутым. Какие бы бури ни бушевали вокруг Стрельца, ему следует оставаться в стороне, занимаясь лишь собственными делами и сохраняя нейтралитет. Окружающие в конце концов сумеют разобраться и без него, а вот если Стрелец завтра не выдержит и займет чью-либо сторону, то впоследствии пожалеет: это может пагубно отразиться на его репутации.

Козерог

Сегодня, чтобы получить желаемый результат, Козерогу придется действовать исключительно обходными путями! Попытка поговорить напрямую с окружающими вряд ли к чему-то приведет. А вот такие партизанские методы, как слухи и намеки, окажутся весьма эффективными! Так что если Козерог завтра хочет продвинуть свою идею, лучшее, что он может сделать, – это исподволь вложить ее в голову нужного человека, а уж потом убедить его, что тот до всего додумался сам.

Водолей

Сегодня Водолею следует приготовиться к тому, что в течение дня ему поступит неожиданное, но весьма заманчивое предложение. Оно может касаться его доходов, работы или даже личной жизни, однако Водолею, прежде чем соглашаться, необходимо тщательно взвесить все «против» и «за». Только вникнув в детали и просчитав свою выгоду с калькулятором в руках, Водолей сможет принять верное решение.

Рыбы

Сегодня – день, когда Рыбы будут ощущать себя настоящим суперменом! Звезды гороскопа наделяют их энергией, неутомимостью и азартом, благодаря которым им по плечу свернуть любые горы! Особенно хорошо, если в запасе у Рыб есть пара-тройка нерешенных задач: сегодня у них есть шанс блестяще осуществить даже самые безнадежные задумки и планы. Впрочем, сворачивая горы, постарайтесь все-таки не переусердствовать! Как говорится, все хорошо, что в меру.