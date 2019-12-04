Трем знакам Зодиака повезет в 2020 году - прогноз астролога

Среди счастливчиков года Крысы - Овен, Дева и Рыбы.

Астрологи рассказали о том, каким будет 2020 год для разных знаков Зодиака.

При этом они выделили главных счастливчиков 2020-го, передает SlovoFraza.

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Овен

У Овнов 2020 год начнется с ярких эмоций. Речь идет не только о новогодних праздниках, но и о январе и феврале в целом. Весна станет самым размеренным и благоприятным временем, когда можно будет и продуктивно поработать, и как следует отдохнуть. Осень и лето принесут Овнам много новых знакомств, так что в это время можно сфокусировать внимание на сфере любви. Каждое мгновение 2020 года Овнам следует использовать для того, чтобы стать лучше. Столкнувшись с непредвиденными трудностями, представители этого Знака могут обратиться за помощью к интуиции.

Дева

У Дев начинается очень удачный период. Даже если покажется, что все идет кувырком. Астрологи рекомендуют почаще слушать сердце в сложных ситуациях и не бояться действовать быстро. На протяжении всех 12 месяцев Девам стоит быть очень осторожными с незнакомыми или малознакомыми людьми.

Рыбы

Весну можно полностью посвятить себе и своим потребностям. Рыбы будут яркими и притягательными для представителей противоположного пола, поэтому многим удастся начать новые отношения. Чтобы они начались успешно, лучше не провоцировать любимого человека на ревность. В отношениях с друзьями и близкими понадобится больше отзывчивости.

Ранее в гороскопе-2019 астрологи назвали знаки Зодиака, которым декабрь принесет денежную удачу и сумасшедшее везение.