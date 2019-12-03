Двум знакам Зодиака сказочно повезет на этой неделе - астролог

Среди счастливчиков недели - Скорпион и Стрелец.

Астролог Павел Глоба дал гороскоп на неделю, 2-8 декабря, для всех знаков Зодиака.

При этом он выделил двух представителей зодиакального созвездия, которым в этот период повезет больше других, передает SlovoFraza.

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Скорпион

4 и 5 декабря - самые благоприятные дни недели. Павел Глоба советует в эти два дня сфокусировать внимание на коллективной работе. Вообще в начале недели окружающие люди будут играть очень важную роль в жизни людей этого знака Зодиака. Астролог считает, что Скорпионам во многом стоит положиться на своих коллег и друзей. Эта неделя идеально подходит для коллективного труда, позитивного общения. Можно обращаться к близким за важными советами, тратить на друзей и родственников свое время и силы, помогая им в их делах. Доброта и отзывчивость не останутся незамеченными.

Стрелец

Конец недели для Стрельцов станет поистине волшебным временем, потому что звезды и планеты будут очень созидательными и гармоничными 6, 7 и 8 числа. Астролог советует как следует отдохнуть, сменить обстановку в эти дни, отправиться в путешествие или в поездку в другой город. Можно побыть эгоистами, а можно посвятить немного личного времени близким и друзьям. Вообще, неделя прекрасно подходит для любви: для ее поисков, для укрепления связей, общения. Если хочется увидеть успех в какой-то из сфер жизни, придется действовать незамедлительно. Это то самое время, когда Стрельцам очень везет, появляется воодушевление, оптимизм, повышенная производительность.

Ранее астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые точно разбогатеют до конца 2019 года.