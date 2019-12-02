Астролог назвал четыре знака Зодиака, которым очень повезет в декабре

Тельцам прогнозируется выгодный брак, сказал астролог.

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в декабре 2019 года удача будет улыбаться четырем знака Зодиака - Водолеям, Стрельцам, Рыбам и Тельцам.

Стрельцам будет "фатально везти", рассказал астролог Главреду.

По его словам, Стрельцам прогнозируется успех в делах и в азартных играх - представители этого знака могут сорвать миллионный куш.

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"В декабре Стрельцов ждут прекрасные финансовые возможности, открытие большого предприятия, раскрутка, расширение, экспансия…", - сказал эксперт.

Водолеям прогнозируется фарт во всем, что касается путешествий и дальних поездок. Росс добавил, что Водолеев также ждет успех в случае смены рода деятельности или места работы.

Эксперт поделился, что в этом месяце у Рыб очень здорово будут складываться взаимоотношения с иностранцами - девушки могут встретить своего "принца на белом коне". Росс добавил, что декабрь отлично подходит для зачатия гениальных детей.

Астролог сообщил, что в этом месяце Тельцы могут заключить выгодный брак или вступить в выгодные деловые отношения. Представители этого знака могут сменить место работы или переехать.

"...Удачно для них пройдут разные проверки, экзамены. Хорошо налаживать контакты с иностранцами и зарубежными компаниями. У Тельцов хорошо пойдут любые дела, которые будут связаны с передвижениями, перелетами, дорогами…", - заявил он.