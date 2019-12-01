Гороскоп на 2 декабря 2019: астрологи рассказали, кому завтра не повезет

В понедельник звезды склоняют к тому, чтобы сходить на прогулку или в кино, пообщаться с друзьями, либо же даже всласть помечтать.

Главный тренд в гороскопе на 2 декабря – это отрыв от реальности. Весь день у вас будет возникать соблазн закрыть глаза на какие-то реальные проблемы и заняться чем-нибудь приятным. Дела, запланированные на завтра, вряд ли удастся закончить. Впрочем, для всех, кто не принадлежит к трудоголикам, этот день очень даже неплохой.

Звезды склоняют к тому, чтобы сходить на прогулку или в кино, пообщаться с друзьями, заняться шоппингом, в конце концов – всласть помечтать. Правда, завтрашние мечты, вероятно, так и останутся мечтами, но удовольствие доставят предостаточно, пишет 1001goroskop.

Овен

Завтра Овну необходимо встряхнуться. Такое впечатление, что ему все безразлично! На самом же деле эмоции Овна притупила рутина, и если он сумеет внести разнообразие в свои дни, то оживит и угасший энтузиазм. Возможно, есть смысл отложить на какое-то все дела и отправиться куда-нибудь на отдых. Или же наоборот – взяться за новый проект, который обещает новые перспективы. Завтра небольшая авантюра пойдет Овну на пользу, вернув ему свежее восприятие «здесь и сейчас».

Телец

Завтра любой механизм, винтиком которого является Телец, способен то и дело давать досадные сбои. И хотя эти сбои будут заключаться преимущественно в мелочах, они могут сильно отвлекать Тельца, мешая сосредоточиться. Как результат, ему будет сложно похвастаться хорошими результатами в этот день. Впрочем, вряд ли кто-либо из окружающих, даже начальство, будет завтра ожидать от Тельца подвигов на фоне общих пробуксовок и проблем.

Близнецы

Звезды гороскопа категорически не рекомендуют Близнецам действовать в одиночку! Это день, когда самостоятельно они ничего не решат. Поэтому если Близнецы захотят решить завтра какой-то важный вопрос, им волей-неволей придется обсудить его с окружающими, выслушать их мнение, найти компромисс. Однако результат будет стоить потраченных усилий: такой, казалось бы, сложный путь окажется куда эффективнее прямого.

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Рак

Раку не следует лезть в авантюры – и в работе, и в личной жизни, и в любых других делах. Везде, где он хотя бы чуть-чуть рассчитывает на удачу, его могут ждать сбои: удача завтра возьмет себе отгул. Впрочем, чтобы избежать неприятностей, Раку завтра достаточно не рисковать, во всем придерживаясь проверенного, консервативного курса. Или заняться простыми текущими делами: делать их все равно когда-то надо, а ошибки в них не очень страшные.

Лев

Льву не стоит полагаться только на себя – самоуверенность может привести к ошибкам и сбоям. В этот день Лев может легко не заметить того, что находится прямо у него перед носом, или же ошибиться в элементарном вопросе. Зато у Льва отлично получится работать в паре: если кто-то из близких людей любезно согласится контролировать его, Лев станет куда более внимательным и менее рассеянным.

Дева

Деве не стоит браться за крупные проекты с участием других – ей вряд ли удастся их осуществить. То же самое касается и любых совместных начинаний. Единственный человек, на которого завтра Дева может хотя бы немного положиться, – это она сама, а значит, есть смысл сосредоточиться на тех проектах, где она лично за все отвечает. И где ей при всем желании никто не сможет помешать.

Весы

Звезды гороскопа советуют Весам устроить презентацию своего проекта или даже себя самих: окружающие отлично к этому отнесутся! День склоняет Весы к тому, чтобы говорить на языке образов и эмоций, – а это именно тот язык, который все вокруг воспримут на «ура». Другими словами, Весам завтра не стоит загружать мозг слушателей цифрами и фактами. Хватит ярких, заразительных эмоций – и люди за ними охотно пойдут!

Скорпион

Скорпиону следует приготовиться к тому, что далеко не все окажется таким, как кажется. При этом сюрпризы могут быть как приятными, так и не очень. Например, могут возникнуть неожиданные трудности и пробуксовки в делах, которые Скорпион считал давно решенными. В то же время какие-то сложные вопросы завтра могут решаться сами собой, как по мановению волшебной палочки. Другими словами, в течение дня Скорпиону следует держать руку на пульсе и быть готовым к любым неожиданным поворотам.

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Стрелец

День не склоняет Стрельца анализировать или вдаваться в подробности. Стрелец может на ходу принимать решения или отметать идеи, повинуясь лишь внутреннему порыву. Однако звезды гороскопа предупреждают его, что полагаться на интуицию завтра не стоит. Предчувствие, вероятно, окажутся обманчивыми, а основанные на них решения – неверными. Чтобы избежать возможных осложнений и неприятностей, завтра Стрельцу не следует рубить сгоряча. И уж тем более не ставить точку в любом важном вопросе.

Козерог

Козерогу надо быть трижды осторожным – особенно во всем, что касается рискованных проектов и авантюр. Звезды гороскопа говорят, что на удачу в этот день полагаться не следует, есть риск потерпеть сокрушительный крах. Поэтому если вдруг Козерогу покажется, что шанс сам плывет к нему в руки, завтра ему не стоит рисковать. Целесообразнее подождать, отложив проект на потом: со временем ситуация изменится и Козерог сможет вернуться к тому, что задумал.

Водолей

Энтузиазм Водолея способен привести к обратному результату. Вместо того чтобы продвигаться вперед, Водолей со своим усердным рвением завтра может вызвать у окружающих раздражение, и это будет тормозить все его начинания. Чтобы подобного не произошло, звезды гороскопа советуют Водолеям поберечь свои силы и провести день в общении с близкими людьми. Ну а если ситуация потребует от Водолея активности, стараться не проявлять излишнего рвения.

Рыбы

Звезды гороскопа советуют Рыбам расслабиться и как следует отдохнуть. Им это просто необходимо, чтобы восстановить истощенный запас энергии и жизненных сил! Правда, рассчитывать на понимание окружающих не приходится, а значит, Рыбам придется придумать, как имитировать деятельность без ущерба для себя и других. Возможно, часть своих обязанностей удастся переложить на плечи других, а другую и вовсе отложить в долгий ящик. Пусть Рыб завтра это не тяготит: уже на днях они возьмутся за дела с новыми силами!