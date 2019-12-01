Астролог указал на возможности и угрозы первой недели декабря
На следующей неделе – с 2 по 6 декабря – хорошее время для решения вопросов, которые связаны с бизнесом.
Вместе с тем в конце недели, 7-8 декабря, могут возникать непростые ситуации, возможны сложности, рассказал астролог Влад Росс "Главреду".
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Эксперт спрогнозировал, что в период с начала декабря по 6 число можно налаживать деловые отношения, согласовывать договоры, это отличное время для рекламы.
"... Первая неделя декабря очень комфортная и благоприятная для дел. Тем более, что Юпитер в это время войдет в знак Козерога (знак карьеры) и весь год будет находиться там ... На Козерогов ждет самый счастливый год за последние десять лет", – сказал астролог.
Росс добавил, что после благоприятного периода декабря начнется не лучший. По его словам, 7-8 декабря есть угроза возникновения аварийных ситуаций, лучше воздержаться от поездок и важных встреч и дел. "Все может происходить с точностью до наоборот ...", – предупредил эксперт.
Ранее астролог Влад Росс рассказал, представители каких знаков Зодиака не могут без скандалов и ссор, а какие вообще спокойные и непробиваемые, как слон.