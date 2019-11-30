Гороскоп на 1 декабря: чего знакам Зодиака ожидать от начала зимы

Завтра, 1 декабря, неспокойный психологический фон может выразиться не только в разногласиях между друзьями и близкими людьми, но и в вызывающих коллективных действиях, например, стихийных акциях протеста.

Завтра возможны сбои в работе сетевых сервисов, осложнения в работе нового оборудования, техники, электроники, средств связи. Высока вероятность ущерба, стресса, травмы.

Неспокойный психологический фон может выразиться не только в разногласиях между друзьями и близкими людьми, но и в вызывающих коллективных действиях, например, стихийных акциях протеста. В дискуссиях возможен всплеск критики, вброс злободневных тем.

Овен

Завтра Овнам не стоит планировать на этот день начинания с нуля, творческие, романтические и развлекательные мероприятия, но лучше не затягивать завершение начатого. Если остались не выполненными обязательства или вы всю ночь обдумывали решение проблемы, наутро вам следует сразу перейти к делу. Вечером, наоборот, полезно сбавить темп. Очередной всплеск энергии или новый сюрприз вероятнее около полуночи.

Телец

Завтра вплоть до вечера Тельцам не стоит бояться сюрпризов. Даже в незнакомой обстановке вам сегодня несложно сохранить контроль за ситуацией – или вписаться в обстоятельства без ущерба для своих интересов. Опасность или тревога заденут вас завтра лишь «по касательной». Можно спокойно идти по выбранному пути или по предложенному кем-то маршруту. К ночи обстоятельства изменятся, а с ними, возможно, и ваши планы.

Близнецы

Завтра Близнецы вряд ли столкнутся с новыми проблемами, но им все же стоит быть начеку. Звезды не советуют ослаблять контроль за текущими процессами и состоянием здоровья, не рекомендуют пускаться в авантюры. Все, чему в эти сутки будет дан ход, принесет вам больше беспокойства и убытков, чем полезной отдачи. Упорство и настойчивость завтра лучше проявить в уже начатых делах и в искоренении недостатков.

Рак

1 декабря Ракам стоит действовать с оглядкой на людей и обстоятельства. Осмотрительность завтра не помешает даже в том случае, если нет видимых причин для беспокойства. Но не стоит занимать и откровенно оборонительную позицию: кем-то мнительным она может быть расценена как враждебность. Вам ничто не угрожает, если решен основной конфликт. Для продолжения переговоров или консультации лучше выбрать утро.

Лев

Завтра Львам достаточно поддерживать оптимальный режим и уровень работоспособности. Не стоит планировать рывки в бизнесе, сложные домашние работы и другие подвиги: для них завтра вряд ли хватит сил и энтузиазма. Повышенную скрупулезность и упорство завтра желательно демонстрировать лишь там, где этого требует логика процесса – например, если надо закрыть рабочий вопрос или довести до конца лечение.

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Дева

Завтра звезды предлагают Девам идти по накатанной тропе, в прямом и переносном смысле. День позволяет припоминать и вновь успешно отыгрывать знакомые сценарии в любви, пользоваться готовыми схемами в планировании праздников, ведении дел, творчестве, воспитании детей. 1 декабря – не лучший момент для романтики: даже на фоне полного благополучия в вашем мышлении может присутствовать расчет, скепсис или цинизм.

Весы

Возможности Весов завтра скромны и им не стоит «прыгать выше головы». К снижению тонуса может привести усталость, стресс, недомогание, домашнее или иное неблагоприятное обстоятельство, необходимость соблюдать инструкции и формальности, оставаться в границах. Завтра могут утомлять даже приятные обязанности, например, долг гостеприимства или уход за близкими. Выручит минимализм или умеренность во всем.

Скорпион

Завтра у Скорпионов есть время адаптироваться к непростой обстановке или «переварить» полученную информацию. При необходимости, вы сможете возобновить интересующий вас разговор, продолжить поиск, исследование или совершить еще одну поездку. Звезды не советуют завтра откладывать данные мероприятия до позднего часа: к ночи что-то выведет вас из равновесия, или вы сами спровоцируете возмущение обстановки.

Стрелец

Завтра Стрельцов вплоть до ночи будет что-то сдерживать. Возможен период пессимизма, если вы столкнулись с непривычными ограничениями, например, финансовыми или налоговыми. Звезды советуют завтра воздержаться от лишних расходов и сделок, потратить дополнительное время на выяснение полезных деталей. Около полуночи жизнь предложит вам поездку или другую авантюру, в которую будет очень легко ввязаться «за компанию».

Козерог

Козерогам завтра полезно взглянуть на календарь и дать себе отдых. День поможет вам сосредоточиться на ваших накопившихся нуждах, прислушаться к своим ощущениям или к интуиции. Покой станет лучшим средством против хронических недомоганий и разрушительных навязчивых мыслей. Если у вас много работы, звезды советуют ограничиться минимальным набором дел, ничего не оставлять на послезавтра и даже на поздний вечер.

Водолей

Завтра звезды настоятельно советуют Водолеям «сбавить обороты» и провести день в умеренном режиме. Интенсивные нагрузки завтра могут отнять силы, которые потребуются послезавтра. Не стоит обольщаться мыслью, что на следующий день у вас не запланировано никаких важных дел и утомительных мероприятий: жизнь может посмеяться над вашими планами, вынудить к смене стратегии или резкому выбросу энергии.

Рыбы

Рыбам завтра стоит пользоваться возможностью уточнить планы на будущее. Вам не обязательно воплощать задуманное в жизнь прямо завтра, но выгоднее проявить дальновидность и поступить по принципу «предупрежден, значит, вооружен». Если вас завтра что-то интуитивно обеспокоит, лучше не откладывать выяснение критических деталей и обзавестись дополнительной информацией из надежных источников уже в первой половине дня.