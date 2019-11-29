Гороскоп на неделю: астрологи рассказали, каким знакам Зодиака повезет в начале декабря

Появился прогноз астрологов на первую неделю декабря.

Астрологи составили гороскоп на неделю, 2-8 декабря, для всех знаков Зодиака.

Они рассказали, что ждет представителей каждого зодиакального созвездия, передает Ignio.

Овен

На этой неделе у вас есть шанс завести ценные знакомства. Этому будет способствовать ваш дар красноречия и умение убеждать окружающих. В понедельник и во вторник не работайте слишком уж усердно, растяните дела и планы на всю неделю. В четверг есть вероятность появления заманчивых предложений в личной жизни. Постарайтесь выбрать самые достойные из них. В субботу, если обстоятельства позволят, устройте себе приятный вечер - отдохните так, как вам этого хочется.

Телец

На этой неделе вы будете открыты для деловых предложений, и они начнут поступать к вам в нарастающем темпе. В среду вы можете стать немного рассеянными и забыть о своих обязанностях. Постарайтесь сосредоточиться. Доверьтесь своим друзьям, и они помогут хорошей идеей и найдут полезное для вас занятие. В конце рабочей недели возможны конфликты, как с начальством, так и с членами семьи. Но вы можете избежать неприятных ситуаций, если будете корректны. В выходные дни вероятен срыв планов, постарайтесь не слишком огорчаться.

Близнецы

На работе всё идет хорошо. Вас ждет повышение зарплаты и новые интересные проекты. Успех любых переговоров сейчас зависит исключительно от четкости вашей аргументации. С поездками и с налаживанием партнерских отношений вам просто повезет. Да и в личной жизни ожидаются приятные перемены. Все проблемы останутся в прошлом, у вас точно будет повод для радости.

Рак

Чтобы избежать осложнений в различных сферах, в ближайшие дни желательно заняться повседневными делами, а не строить глобальные планы. Вторник обещает быть несколько унылым. Постарайтесь не впадать в депрессию, гоните от себя прочь тоскливые мысли. В среду умение найти общий язык с разными людьми сулит прибыль. Суббота может оказаться днем продвижения вперед, если вы хотите что-то изменить в своей жизни, действуйте.

Лев

Первая половина недели может пройти очень спокойно, даже скучно. Приличное количество времени в среду будут занимать финансовые вопросы, в частности, например, все то, что связано с кредитами. В четверг вам, видимо, придется решать внезапно появившиеся проблемы. Впрочем, у вас есть все шансы с ними успешно справиться. Предстоящие на этой неделе встречи, обещают оказаться весьма значимыми и важными. Работа грозит занять большую часть вашего времени. Но не стоит забывать о необходимости отдыха, чтобы не свалиться с ног от усталости.

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Дева

На этой неделе фортуна улыбается и покровительствует вам во многих делах. Воплощайте в жизнь давние проекты, они могут принести удачу. Только желательно не взваливать на свои плечи слишком много работы, есть риск не справиться, постарайтесь быть реалистичнее. Хорошо бы не болтать лишнего, ваши слова могут быть использованы против вас. Но и не скрывайте своей радости или огорчения от близких. Они с пониманием отнесутся к этому. Их поддержка ободрит вас и придаст сил.

Весы

На работе и по отношению к деловым партнерам постарайтесь вести себя боле сдержанно, сбросьте мешающие вам эмоции. Говорите спокойно и по существу, даже если вы обнаружили обман или чьи-то корыстные интересы. Лучше обратите свои силы и энергию на налаживание новых профессиональных связей. В пятницу начальство отметит вашу целеустремленность и деловую хватку, и, вероятно, задумается о поощрении. В выходные дома и в семье вас ожидает спокойствие и благополучие.

Скорпион

На этой неделе вам придется проявить гибкость ума и максимум сообразительности. Зато вы можете получить солидную прибыль. Посмотрите философски на сложившуюся ситуацию, не перестарайтесь с давлением на окружающих. Лучше уступить любимому человеку, чем потерять его. Во вторник будьте особенно внимательны к своему окружению, есть вероятность обрести нового друга. Постарайтесь разумно спланировать субботний день и тогда сами почувствуете, что же необходимо в эти выходные сделать.

Стрелец

Постарайтесь хотя бы на этой неделе разгрузить себя от лишних и чужих дел. В понедельник неожиданные проблемы могут затормозить вас, утомить и практически довести до стресса. Не опускайте руки, у вас все получится, но потребуется на порядок больше усилий. Чтобы не терять уверенности и позитива, чаще общайтесь с друзьями и близкими людьми. В выходные старайтесь во всем соблюдать меру, иначе желание как следует отдохнуть после тяжелой недели может вам навредить.

Козерог

В первой половине недели терпение поможет сохранить свои позиции в отношениях, как дома, так и на работе. Во вторник в давней дружеской компании может сложиться неоднозначная ситуация, и многое будет зависеть от ваших действий. В пятницу вечером было бы нелишне устроить маленький праздник, вам необходимо вознаградить себя за хорошую работу. В выходные желательно избегать шумных вечеринок, так как они принесут лишь усталость и разочарование, лучше займитесь собой.

Водолей

На этой неделе наступает благоприятный период в плане партнерских отношений, они будут выгодными для вас и вашего дела. Но сейчас не тот момент, когда стоит плыть только по течению. Вы можете смело отстаивать свою позицию. И у вас появится шанс почувствовать на губах вкус победы. В субботу у вас не получится угодить всем, зато из общего окружения вы выберете на самом деле важных людей. В воскресенье стоит расслабиться и пожить в свое удовольствие.

Рыбы

На работе будет цениться ваша готовность оперативно включиться в общее дело, но не стремитесь решать все задачи в одиночку. Лучше работать в команде. Доброжелательность и гибкость в отношениях с людьми станут противоядием против возможного нервного срыва. Вы будете буквально излучать энергичность, уверенность в своих силах, стремление быть впереди, и эти качества найдут достойные точки приложения. В субботу не повторяйте ошибок прошлого в личной жизни, это может принести только боль и разочарование.