Астролог назвал самый подлый знак Зодиака

Если поссоришься со Львами, то сразу же помиришься, отметил астролог.

Близнецы и Львы - противоположности, первые любят за спиной облить кого-то грязью, а вторые по своей натуре очень благородные.

Близнецы болтливые, весьма спокойные и не склонны к открытым конфликтам и к агрессии, рассказал астролог Влад Росс "Главреду".

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По его словам, Львы могут немного порычать, а потом быстро отыщут способ, как исчерпать конфликт.

"…Они (Близнецы - Ред.) любят сплетни, слухи и доносы. Они любят облить кого-то грязью, посудачить за спиной…", - поделился эксперт.

Росс добавил, что со Львами, если и поссоришься, то сразу же помиришься. Астролог подчеркнул, что представители этого знака всегда прощают и могут найти мудрый выход из любой ситуации.

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