Астрологи назвали три знака Зодиака, которым повезет в любви в декабре 2019

Если в это время завязываются романтические отношения, то они будут серьезными и долгосрочными, говорит астролог.

Астролог Марина Скади составила любовный гороскоп на декабрь 2019 для всех знаков Зодиака.

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При этом она выделила три знака Зодиака, которым сказочно повезет в этот период в любви, передает ТСН.

Дева

Любимый человек, а также люди вашего круга, высоко оценят ваш талант и личные качества, хотя вы должны будете сами создать для этого определенные условия. Счастливый случай или ситуация поможет вам улучшить личные взаимоотношения или добиться другого личного успеха.

Демонстрируйте свои таланты, личные качества, вы сможете привлечь внимание интересующего вас человека. Вы испытаете прилив жизненных сил, сможете проявить любовь и внимание к близкому человеку, а он отнесется к вам соответственно.

Скорпион

Благоприятный период до 20 декабря, вы получите радость от общения с любимыми и членами семьи. Это время вы можете с успехом использовать для гармонизации отношений с противоположным полом, для установления мира и согласия в семье или в парных отношениях.

Хороший период для помолвки, бракосочетания, для выражения своих чувств и привязанностей. Также подходящее время для анализа своих чувств и дальнейших перспектив взаимоотношений, так как сейчас вы правильно оцениваете партнера и его к вам отношение.

Козерог

Благоприятное время для общения с противоположным полом, для помолвки, бракосочетания, приема гостей и семейных торжеств. Вас тянет к романтическим партнерам, и вы не прочь увеличить их число. Возможна внезапная привязанность, любовь с первого взгляда.

Вы добры и внимательны к окружающим, и это позволит вступить в новые контакты с противоположным полом. Период до 20 декабря оставит о себе приятные впечатления.