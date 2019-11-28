Лунный календарь на декабрь 2019: самые благоприятные и самые опасные дни

Календарь фаз Луны может предупредить о наиболее опасных периодах предновогоднего месяца.

Луна с древних времен считается одним из важнейших небесных светил в жизни человека. Астрологи полагают, что положение и фаза Луны в небе позволяют предсказывать важные события, удачливость, эмоции и даже состояние здоровья человека.

Для вычисления фаз и положения Луны используются специальные лунные календари, которые построены вокруг ее движения вокруг Земли. Лунный календарь на декабрь 2019, если верить астрологам, поможет выделить благоприятные и неблагоприятные дни, учесть влияние лунного цикла на самочувствие и предостеречь о наиболее опасных периодах предновогоднего месяца.

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Лунный календарь – декабрь

Фазы луны на представленном календаре рассчитаны по состоянию на начало суток – в полночь, для Киева. В поле каждого дня отмечено нахождение Луны в одном из знаков Зодиака (вверху, справа), а также название фазы Луны, либо начало (или переход) лунных суток.

Благоприятные дни в декабре

По прогнозам астрологов, благоприятными днями лунного календаря можно считать 1, 7, 17, 21 и 31 декабря.

1 декабря – Луна в Водолее. Удачный день для поиска новых друзей, наладки отношений с коллегами и начальством. В этот лунный день возрастает и сексуальная энергетика человека.

7 декабря – Луна в Овне. День, когда ранее выстроенные проекты и планы начнут приносить первые плоды. Удачный день для запуска нового бизнеса.

17 декабря – Луна в Девах. День творчества и активности. Звезды будут благосклонны к тем, кто проявляет храбрость и самоотверженно трудится ради общего блага.

21 декабря – Луна в Весах. День образования и лечения, благоприятный для обретения новых идей и подчинения своей физической природы.

31 декабря – Луна в Рыбах. День раскрытия способностей и внутреннего потенциала. Обостряется интуиция, способность к ясновидению и материализации. Начатые в этот день дела могут оказать глубокое влияние на жизнь человека.

Неблагоприятные дни в декабре

4, 12, 19 и 26 декабря астрологи рекомендуют поберечь себя и проявить осторожность.

4 декабря – луна в Рыбах. Рекомендуется проявить благоразумие в отношениях с коллегами. Нерешенные проблемы могут снова дать знать о себе.

12 декабря. В этот день стоит поберечь здоровье. Нежелательно потребление алкоголя и сексуальные отношения.

19 декабря – Луна в Девах. День разгула разнообразной нечести. Повышается риск поддаться разнообразным искушениям.

26 декабря – Луна в Козероге. Последний лунный кризис в году. В этот день лучше всего обрывать ненужные связи, избавляться от старых вещей и тяжелых мыслей. По возможности – избегать глубоких водоемов.

Лунный календарь стрижек – декабрь 2019

Считается, что выбрав для стрижки благоприятный лунный день, можно избавиться от негатива и сохранить жизненную силу.

В декабре 2019 такими днями можно считать 2, 3, 9, 10, 17 декабря. Нежелательно стричься 13 и 22 декабря.