Гороскоп на декабрь 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждет успех, а кому не избежать катастрофы

Для представителей некоторых знаков Зодиака любовь станет самой главной сферой в декабре.

Астрологический прогноз на декабрь поможет вам правильно спланировать дела и подготовиться к кульминационному моменту — Новому году.

Последний месяц года и первый месяц зимы обещают быть достаточно богатыми на события, говорится в гороскопе SlovoFraza на декабрь.

Овен

У Овнов конец года можно разделить на две части. Первая часть декабря будет очень динамичной, яркой и продуктивной. До 20 числа включительно продлится период, в который не стоит откладывать дела на потом. В этот отрезок времени нужно избавляться от долгов и неурядиц на работе и в делах, подготовить себя и свое жилище к окончанию 2019 года. С 10 по 12 число стоит быть особенно внимательными и не отлынивать от дел.

Телец

Примерно до 14-15 числа Тельцам будет постоянно улыбаться удача, но потом наступит время творческого и эмоционального застоя. Возможно появление депрессивных мыслей и апатии перед большим праздником и январскими выходными. И только 31 числа вновь появится просвет в поведении планет и звезд. Если не держать себя в руках, то конец года и начало зимы могут омрачиться ссорами и разрывом отношений со второй половинкой.

Близнецы

Представителям этого знака удастся найти новые стремления и яркие хобби. С 9 декабря звезды и планеты станут негативно настроенными, забирая у Близнецов удачу и мотивацию. Вернется все на круги своя лишь 29 числа. Это значит, что последние три дня 2019 года и декабря предстоит провести в заботах и поиске настроения на новогодние праздники.

Рак

Нужно больше времени проводить в приятной компании, в окружении детей и родителей, второй половинки. Одиноким Ракам астрологи настоятельно советуют заранее определиться, с кем лучше провести новогодние праздники. С другой стороны, в такие периоды лучше не строить слишком амбициозных планов. Если все будет меняться в последний момент, то значит, так угодно звездам.

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Лев

У Львов есть шарм и обаяние, которые помогут им остаться на плаву в декабре. Это касается не только любовной сферы, но и денег с работой. В общении с людьми им понадобится максимум обаяния и харизмы. Планеты и звезды сделают их жизнь более яркой и позитивной. Однако к концу декабря энергетический фон сойдет на нет, оставив Львов наедине с собой.

Дева

Любовь для представителей этого знака Зодиака станет самой главной сферой в декабре. До 8 числа астрологи рекомендуют как можно больше времени проводить со второй половинкой либо в ее поисках. Флирт станет лучшим способом поднять себе настроение. С 9 по 28 декабря ситуация изменится на прямо противоположную. Девам придется встретиться с неуверенностью в отношениях.

Весы

У каждого из знаков Зодиака есть свои жизненные принципы. Весам в декабре астрологи советуют ни в коем случае их не менять. Нужно сохранить прежний путь, но искать ключи к решению текущих проблем. Восприимчивость Весов к негативным эмоциям возрастет, поэтому придется обходить стороной рискованные мероприятия и общение с неприятными людьми.

Скорпион

Начало зимы для Скорпионов выдастся удачным, потому что звезды и планеты существенно повысят интуицию представителей этого Знака. Стоит почаще доверять предчувствиям в любви, а также в делах, касающихся работы и денег. Очень хорошо пройдут финансовые сделки, а также покупка дорогостоящей техники, мебели. Ближе к концу декабря у Скорпионов может появиться усталость.

Стрелец

У Стрельцов начинается время компромиссов. Вступать в конфликты с окружающими людьми астрологи настоятельно не советуют. Лучше сохранить дружескую атмосферу на рабочем месте и теплоту в любви и семье. Нужно не только начать ценить близких и друзей, но и знакомиться с новыми личностями. Это поможет поднять настроение, обрести удачу в делах и в работе, завести полезные связи в обществе.

Козерог

Это важный месяц для Козерогов, которые находятся в отношениях давно или переживают бурный роман прямо сейчас. Стоит целиком и полностью посвятить время семье, родным, близким, друзьям и второй половинке. Начинать новые отношения и давать пустые обещания астрологи не рекомендуют. В делах и на работе лучше взвешивать все свои решения и не торопиться, иначе можно встретить на пути финансовые проблемы.

Водолей

Жизнь Водолеев в декабре может сильно измениться, причем преимущественно в положительную сторону. Это будет прекрасное время для размеренной и спокойной работы. Переутомляться не стоит, равно как и предаваться безделью. Астрологи рекомендуют находить время для физических нагрузок и другой активности. Про такие периоды говорят, что лучше синица в руке, чем журавль в небе. Если не удастся достичь желаемых результатов, не нужно расстраиваться.

Рыбы

У каждого из нас есть своя зона комфорта. Рыбам не стоит покидать эту зону, потому что за ее пределами их могут подкарауливать испытания. Конец 2019 года и начало зимы для Рыб — это время осторожности, взвешенных решений, трезвого ума и честности к окружающим. Только такой подход поможет остаться на плаву и получить удовольствие от жизни. Конец декабря обещает быть спокойным и благоприятным.