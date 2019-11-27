Гороскоп на 28 ноября: что звезды сулят завтра знакам Зодиака

Завтра будет не лишним проявить осторожность в контактах с малознакомым представителем противоположного пола, говорит астролог.

Астролог Павел Глоба составил гороскоп на завтра, 28 ноября, для всех знаков Зодиака.

По его словам, завтра может возникнуть финансовый перерасход, спровоцированный какой-то неучтенной проблемой. Других поводов для тревог не предвидится, пишет SlovoFraza.

Овен

Овны завтра могут заметить приятные перемены в общении с теми людьми, с которыми в прошлом существовали стойкие разногласия. Еще одним позитивным событием этого четверга станет визит старинного друга, небольшое, но очень удачное приобретение, чей-то изысканный комплимент и избавление от нездоровья.

Телец

У Тельцов 28 ноября может появиться новая меркантильная цель. Кто-то захочет стильный наряд, как у популярной звезды, кто-то решит поменять автомобиль на более дорогой и престижный, кто-то вознамерится расширить жилплощадь. Все, к чему будут приложены силы в этот четверг, имеет все шансы принести поразительный результат.

Близнецы

Близнецы в четверг рискуют пропустить неприятный сигнал со стороны своего организма. Возможно, речь о легком пока недомогании, которое может быстро перерасти в довольно тяжелый недуг, если не принять срочные меры. Отдельное внимание следует уделить финансовой сфере.

Рак

Ракам в этот день следует избегать напыщенных и самовлюбленных людей. Возможно, общение с кем-то из них станет раздражающим фактором для нервной системы. Контролируйте пищевой и финансовый аппетит. Также рекомендуется постараться, выполняя поручение вышестоящего руководства.

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Лев

Львы в течение этого дня рискуют столкнуться с какой-то проблемой. Скорее всего, речь о бытовой неприятности, которую поможет решить консультация со специалистами в этих вопросах. Обещают порадовать близкие члены семьи, а также новости относительно сферы финансов.

Дева

Девам 28 ноября будет полезно обогатить свой внутренний мир соприкосновением с чем-то прекрасным. Если на сегодня намечено собеседование, совещание у вышестоящего руководства или нечто не менее важное, постарайтесь заранее успокоиться. Есть шанс, что и эти, и прочие мероприятия пройдут без серьезных эмоциональных потерь.

Весы

Некоторые Весы завтра смогут узнать чей-то личный секрет. Нельзя исключать, что речь о шокирующей (компрометирующей) информации. Спешка не приветствуется при выполнении обязательных дел. Все, что намечено на сегодня, следует реализовывать, многократно советуясь с логикой и здравым смыслом.

Скорпион

Скорпионам в этот день может повезти в процессе новых знакомств. Нельзя исключать, что состоится продуктивный контакт с человеком, от которого зависит бизнес-успех или профессиональное будущее. Для личной сферы этот четверг, скорее всего, пройдет слегка напряженно.

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Стрелец

Стрельцы 28 ноября вряд ли смогут решить каждую из возникших проблем. Скорее всего, речь идет о незначительных мелочах, которые все равно могут отнять немало сил, нервов и времени. Компенсацией за эти переживания может стать чей-то приятный визит, символичный презент, полученный от лучшего друга (от одного из родителей, от коллег или от партнера по отношениям).

Козерог

Козероги в течение этого дня не застрахованы от резких виражей в любовных делах. Кто-то найдет партнера по отношениям, кто-то внезапно поймет, что питает симпатию к другу противоположного пола. Не исключено возвращение бывшего партнера по браку и иного рода сенсации.

Водолей

Водолеям в этот день не рекомендуется ставить эксперименты в любви, заводить интрижки на стороне или как-то иначе обманывать партнера по отношениям. Осторожность и консерватизм не помешают и во всех остальных сферах жизни. Тем, кто намерен пройти собеседование, сдать экзамен, выступить на большую аудиторию, следует заранее настроиться на успех.

Рыбы

Рыбы завтра вряд ли обрадуются новостям, пришедшим издалека. Скорее всего, эти известия будут затрагивать судьбу кого-то из близких и заставят поволноваться. Во всем остальном можно рассчитывать на успех. Предвидится незначительный рост текущих доходов, получение похвалы от вышестоящего руководства или появление идеи о том, как организовать собственный бизнес.