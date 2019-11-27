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Три знака Зодиака на днях поймают удачу за хвост - прогноз астролога

09:08, 27 ноября 2019
Астрология
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Названы счастливчики конца осени / Shutterstock

Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых ждет удача в конце ноября 2019, передает Styler.

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Овен

Для представителей этого знака наступит время принятия важных решений. Астролог рекомендует Овнам быть в центре событий и внимательно следить за тем, что делают окружающие. Им представится уникальный шанс продвинуться в бизнесе или карьере. Кроме того, конец осени может подарить Овнам важную встречу, которая может стать судьбоносной.

Дева

Девам конец осени принесет невероятное везение. Астролог рекомендует направить энергию в нужное русло, посвятив себя работе. Время будет невероятно динамичным, тем не менее астролог советует остерегаться травмоопасных занятий и быть внимательнее на дороге. Отличным вкладом в успешное будущее будет примирение с недругами и улаживание старых конфликтов.

Стрелец

Для Стрельцов настанет время активности в финансовых вопросах. Астролог считает, если представителям знака удастся вовремя заметить новые возможности, это может принести им существенную денежную прибыль. При этом в конце ноября они будут наделены невероятной интуицией, к которой, по мнению Павла Глобы, им обязательно следует прислушаться.

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Теги: #астролог#Гороскоп