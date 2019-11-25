Новолуние в ноябре 2019: чем оно особенно и как повлияет на знаки Зодиака

Ноябрьское новолуние сильно повлияет лишь на представителей трех знаков Зодиака.

Новолуние традиционно считается очень важным астрологическим событием. Поэтому УНИАН расскажет Вам, чего ждать от этого дня.

Новолуние в ноябре 2019: когда

Новолуние в ноябре 2019 года произойдет 26 числа в 18:05 по киевскому времени. Луна взойдет под знаком Зодиака Стрелец.

Читайте такжеТри знака Зодиака скоро ждут серьезные любовные потрясения - прогноз астрологов

В чем особенность ноябрьского новолуния 2019

По словам астрологов, ноябрьское новолуние может таить опасность, в этот день, 26 числа, возможны внезапные смерти известных людей.

Считается, что период с 26 по 30 ноября - идеальный для бракосочетания, а также начала нового дела. Сейчас - самое время начать свое дело, оно обязательно принесет прибыль.

Некоторые знаки Зодиака могут в день новолуния найти неожиданные источники дохода.

С 26 ноября, как утверждают астрологи, наступает период приёма важной деловой информации. Бизнес-идеи буквально витают в воздухе. Необходимо тщательно следить за событиями в сфере ваших деловых интересов.

Это особый период: время благоприятно для того, чтобы избавиться от старых обид и негатива.

Также в этот день желательно прописывать планы на будущий месяц, чтобы Луна помогала вам в их воплощении.

Новолуние в ноябре 2019: что ждёт знаки Зодиака

Ноябрьское новолуние сильно повлияет лишь на представителей трех знаков Зодиака.

Поскольку Луна 26 ноября взойдет под знаком Стрельца, она сильнее всего повлияет на представителей этого знака Зодиака. Эти люди могут почувствовать неожиданный прилив сил, их могут посетить гениальные идеи. Одиноких представителей ждёт знакомство с интересным человеком, способное перевернуть жизнь. Избегайте излишней эмоциональности в этот день.

Львы 26 ноября будут просто фонтанировать идеями, они воплотят в жизнь самые смелые идеи, которые принесут прибыль. Но звёзды предупреждают: не перетруждайтесь, иначе проблем со здоровьем не избежать.

Скорпионы, время для экспериментов и смелых шагов настало! Это касается всех сфер жизни. В этот день возможно неожиданное предложение руки и сердца либо же расставание с человеком, который в последнее время стал для вас чужим.

Видео: Ведьмочка