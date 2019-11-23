Гороскоп на 24 ноября для всех знаков Зодиака: кому звезды завтра сулят опасность

Появился гороскоп на 24 ноября для всех знаков Зодиака.

24 ноября напряженные аспекты Луны в Скорпионе обещают сюрприз, а с ним - нервозность и импульсивность.

Возможны срочные вызовы, сигналы тревоги, неполадки со связью и оборудованием, аварийные ситуации на производстве, в пути и в быту. Может осенить конструктивная оригинальная идея, но вопрос в умелом исполнении.

Проявленная инициатива должна быть «высшим пилотажем», иначе от нее больше вреда и риска, чем пользы. В большинстве случаев, будет достаточно хорошо справиться с испытанием, например, ловко отразить внезапный удар. Нужна аккуратность при работе с электроприборами и контакте с животными.

Овен

В начале дня Овнам стоит ценить чужое доброе расположение, «ловить» романтичный настрой партнера, быстрее принимать уступки в споре. Днем, 24 ноября, вас ждет нетипичный и небезопасный поворот событий, вы можете стать как его жертвой, так и его причиной. Завтра риск допустить промах и пострадать выше, если вы нервничаете. Возможна опасность от электричества, сложность интимного плана, неожиданный расход или ущерб.

Телец

24 ноября поддерживает интерес Тельцов к сфере услуг, ставит акцент на договоре или балансе интересов, на соблюдении потребительских прав, должностных обязанностей и других правил. Поблажки рекомендуются лишь после выполнения обязанностей, а вознаграждение - по факту. Завтра нежелательно пренебрегать эстетическими и этическими стандартами, например, классическими канонами красоты, гармонии или хорошего тона.

Близнецы

Завтра утром негативные роковые моменты способны заслонить для Близнецов приятную в целом картину. Это могут быть ограничения в интимном общении, препятствия к свободному творчеству, слишком жесткие правила выбора. Не исключены колебания со стороны партнера или любимого человека, капризы детей. Возможны проблемы при планировании развлечений, отдыха. Но к вечеру гармония или справедливость восстановится.

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Рак

Завтра Раков ждут ограничения в семье, быту или «пороги» в отношениях. Вы можете столкнуться с чужим упрямством, жесткой границей или своей же дурной привычкой, мешающей гармонии. Может смущать неравенство или утомлять роль гостеприимного хозяина. Прямой путь к компромиссу в эти сутки сложен, стоит поискать обходной – например, создать в доме приятную обстановку, в которую хочется возвращаться.

Лев

24 ноября Львы пребывают в предвкушении чего-то приятного, но развитие событий вносит в их радужный план досадные коррективы. «Вставлять палки в колеса» вам может обстановка, какой-либо строгий запрет, надзор, обязательство, присутствие неприятной персоны, дефицит, лимит. Завтрат не исключены проблемы с самочувствием. Однако прощаться с хорошей идеей звезды не советуют, важно просто пройти неприятный момент.

Дева

Завтра звезды советуют Девам стать немного экономнее, строже контролировать доходы и расходы. Если бюджет позволяет не задумываться о лимитах, вам не помешает стать придирчивее в выборе - иначе возрастет вероятность приобрести подделку, устаревший или бракованный товар. 24 ноября столкнуться с погрешностью будет особенно обидно, если вы выбираете подарок, покупаете что-то детям или готовитесь к празднику.

Весы

Завтра Весов ждет ограничение или препятствие. Оно будет ожидаемым и знакомым, с оттенком «злого рока». Помешать вашей свободе и самовыражению может жесткий ценз, контроль, домашнее обстоятельство. 24 ноября Вас может сковывать хроническое недомогание или груз ответственности, атаковать старый страх или комплекс. Важно сохранить «стержень» и остаться в форме, чтобы успеть воспользоваться удачным моментом.

Скорпион

Завтра Скорпионам лучше воздержаться от работы над отношениями. Мешать гармонии может ваш низкий тонус, но вероятнее другие причины. День обостряет взаимные претензии и подчеркивает любой скрытый негатив, усиливает эмоциональный холод. Завтра возможно отторжение, попытка контроля или шантажа, в сложных случаях - проблемы с законом. Ощутив давление или угрозу, лучше отстраниться под благовидным предлогом.

Стрелец

В этот день Стрельцы удачливы и склонны верить, что волна общих проблем лично их минует. Но звезды не советуют вам обольщаться собственной неуязвимостью и рекомендуют изучать проблемные случаи, особенно, если они происходят с партнерами и друзьями. Правда, осторожность нужна скорее для будущего. Если ход событий помешал приятным планам на сегодня, терять надежду не стоит: препятствия преодолимы.

Козерог

Для Козерогов завтра любой путь закрыт или чем-то осложнен. Велик риск подать себя в невыгодном свете, выбрать неверный стиль и тон, встретить холод и отказ. Мешают недомогания, страхи и комплексы. Можно оказаться в узком коридоре возможностей из-за жестких внешних условий: цейтнота, придирок, предвзятого отношения, сложностей из-за разницы в возрасте, в профессиональной или социальной иерархии.

Водолей

Завтра Водолеям стоит быть осмотрительнее, поддерживая связи с людьми и группами, в том числе, за рубежом. Романтические свидания и кульминационные моменты мероприятий имеет смысл отложить на вечер. Действуя в первой половине суток, можно не укрепить, а испортить отношения: часть событий будет способствовать унынию, возможны правовые проблемы, ограничения, разочарования, отказы, недомогания, опоздания.

Рыбы

Для Рыб 24 ноября – не самый удачный день, но возможные проблемы не обязательно станут реальностью. Многое зависит от надежности окружающих, а также от вашей лояльности и законности выбранной вами стратегии. Завтра в вашу пользу будут уравновешенность, осторожность, умеренность, готовность соблюдать этикет, паритет. Если приходится защищать свои интересы, важно делать это спокойно, не выходя за рамки приличий.