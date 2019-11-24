цей матеріал доступний українською

Гороскоп на 24 ноября для всех знаков Зодиака: кому звезды сегодня сулят опасность

11:02, 24 ноября 2019
Астрология
8381 0
Появился гороскоп для всех знаков Зодиака на завтра, 24 ноября / semraninyolu.blogspot.com

Возможны срочные вызовы, сигналы тревоги, неполадки со связью и оборудованием, аварийные ситуации на производстве, в пути и в быту. Может осенить конструктивная оригинальная идея, но вопрос в умелом исполнении.

Проявленная инициатива должна быть «высшим пилотажем», иначе от нее больше вреда и риска, чем пользы. В большинстве случаев, будет достаточно хорошо справиться с испытанием, например, ловко отразить внезапный удар. Нужна аккуратность при работе с электроприборами и контакте с животными.

Овен

В начале дня Овнам стоит ценить чужое доброе расположение, «ловить» романтичный настрой партнера, быстрее принимать уступки в споре. Днем, 24 ноября, вас ждет нетипичный и небезопасный поворот событий, вы можете стать как его жертвой, так и его причиной. Сегодня риск допустить промах и пострадать выше, если вы нервничаете. Возможна опасность от электричества, сложность интимного плана, неожиданный расход или ущерб.

Телец

24 ноября поддерживает интерес Тельцов к сфере услуг, ставит акцент на договоре или балансе интересов, на соблюдении потребительских прав, должностных обязанностей и других правил. Поблажки рекомендуются лишь после выполнения обязанностей, а вознаграждение - по факту. Сегодня нежелательно пренебрегать эстетическими и этическими стандартами, например, классическими канонами красоты, гармонии или хорошего тона.

Близнецы 

Сегодня утром негативные роковые моменты способны заслонить для Близнецов приятную в целом картину. Это могут быть ограничения в интимном общении, препятствия к свободному творчеству, слишком жесткие правила выбора. Не исключены колебания со стороны партнера или любимого человека, капризы детей. Возможны проблемы при планировании развлечений, отдыха. Но к вечеру гармония или справедливость восстановится.

Читайте такжеАстролог назвал знаки Зодиака, которых в декабре ждет удача

Рак

Сегодня Раков ждут ограничения в семье, быту или «пороги» в отношениях. Вы можете столкнуться с чужим упрямством, жесткой границей или своей же дурной привычкой, мешающей гармонии. Может смущать неравенство или утомлять роль гостеприимного хозяина. Прямой путь к компромиссу в эти сутки сложен, стоит поискать обходной – например, создать в доме приятную обстановку, в которую хочется возвращаться.

Лев

24 ноября Львы пребывают в предвкушении чего-то приятного, но развитие событий вносит в их радужный план досадные коррективы. «Вставлять палки в колеса» вам может обстановка, какой-либо строгий запрет, надзор, обязательство, присутствие неприятной персоны, дефицит, лимит. Завтрат не исключены проблемы с самочувствием. Однако прощаться с хорошей идеей звезды не советуют, важно просто пройти неприятный момент.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам стать немного экономнее, строже контролировать доходы и расходы. Если бюджет позволяет не задумываться о лимитах, вам не помешает стать придирчивее в выборе - иначе возрастет вероятность приобрести подделку, устаревший или бракованный товар. 24 ноября столкнуться с погрешностью будет особенно обидно, если вы выбираете подарок, покупаете что-то детям или готовитесь к празднику.

Весы

Сегодня Весов ждет ограничение или препятствие. Оно будет ожидаемым и знакомым, с оттенком «злого рока». Помешать вашей свободе и самовыражению может жесткий ценз, контроль, домашнее обстоятельство. 24 ноября Вас может сковывать хроническое недомогание или груз ответственности, атаковать старый страх или комплекс. Важно сохранить «стержень» и остаться в форме, чтобы успеть воспользоваться удачным моментом.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше воздержаться от работы над отношениями. Мешать гармонии может ваш низкий тонус, но вероятнее другие причины. День обостряет взаимные претензии и подчеркивает любой скрытый негатив, усиливает эмоциональный холод. Сегодня возможно отторжение, попытка контроля или шантажа, в сложных случаях - проблемы с законом. Ощутив давление или угрозу, лучше отстраниться под благовидным предлогом.

Стрелец

В этот день Стрельцы удачливы и склонны верить, что волна общих проблем лично их минует. Но звезды не советуют вам обольщаться собственной неуязвимостью и рекомендуют изучать проблемные случаи, особенно, если они происходят с партнерами и друзьями. Правда, осторожность нужна скорее для будущего. Если ход событий помешал приятным планам на сегодня, терять надежду не стоит: препятствия преодолимы.

Козерог

Для Козерогов сегодня любой путь закрыт или чем-то осложнен. Велик риск подать себя в невыгодном свете, выбрать неверный стиль и тон, встретить холод и отказ. Мешают недомогания, страхи и комплексы. Можно оказаться в узком коридоре возможностей из-за жестких внешних условий: цейтнота, придирок, предвзятого отношения, сложностей из-за разницы в возрасте, в профессиональной или социальной иерархии.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит быть осмотрительнее, поддерживая связи с людьми и группами, в том числе, за рубежом. Романтические свидания и кульминационные моменты мероприятий имеет смысл отложить на вечер. Действуя в первой половине суток, можно не укрепить, а испортить отношения: часть событий будет способствовать унынию, возможны правовые проблемы, ограничения, разочарования, отказы, недомогания, опоздания.

Рыбы

Для Рыб 24 ноября – не самый удачный день, но возможные проблемы не обязательно станут реальностью. Многое зависит от надежности окружающих, а также от вашей лояльности и законности выбранной вами стратегии. Сегодня в вашу пользу будут уравновешенность, осторожность, умеренность, готовность соблюдать этикет, паритет. Если приходится защищать свои интересы, важно делать это спокойно, не выходя за рамки приличий.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Гороскоп#гороскоп на сегодня#гороскоп на завтра