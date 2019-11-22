Гороскоп на 22 ноября 2019: кому астрологи обещают сегодня успех, а кому – неприятности

В этот день астрологи советуют прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу.

В пятницу, 22 ноября, гороскоп будет буквально переполнен эмоциями. Даже если вы спланировали этот день заранее «от» и «до», вам вряд ли удастся выполнить свой план до конца. Вашей путеводной звездой станут желания и чувства, в силу чего день обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным. Даже в финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.

И не сдерживайте свою тягу к общению, именно общительность и дружелюбие сегодня могут предоставить вам шанс добиться того, к чему вы давно стремились, пишет 1001goroskop.

Овен

День предвещает Овну счастливые шансы судьбы, но многое будет зависеть от того, сумеет ли он ими воспользоваться. Гороскоп на этот день не наделяет его энергичностью и хорошей реакцией, а вот события могут развиваться стремительно, требуя от Овна принятия быстрых решений. Поэтому совет для Овна сегодня простой: встряхнуться, действовать активно и весь день стараться быть в тонусе. Только тогда он сумеет поймать жар-птицу за хвост!

Телец

Звезды гороскопа советуют Тельцу вырваться как можно дальше за рамки рутины и повседневной суеты! Сделать это можно по-разному, было бы желание. Телец может запланировать свидание на вечер, купить билет в театр или в кино. А может выбраться с друзьями туда, где еще никогда не бывал. Можно поэкспериментировать в творчестве или кулинарии, обновить гардероб, купить экзотический тур… сегодня Тельцу достаточно сделать лишь первый шаг навстречу переменам, и он не пожалеет: события подхватят его и поведут за собой.

Близнецы

Чего сегодня точно не стоит делать Близнецам, так это в одиночестве сидеть вечером дома. Жизнь зовет их туда, где можно как следует расслабиться и повеселиться. В самой гуще толпы, в центре внимания, они будут чувствовать себя как рыба в воде! сегодня Близнецам будут присущи такие качества, как общительность, обаяние и яркие эмоции. Благодаря этому, они без труда впишутся в любую компанию или в коллектив. Близнецам сегодня стоит воспользоваться этим, чтобы не просто провести зажигательный вечер, но и завести интересное знакомство. А может быть, даже не одно.

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Рак

Сегодня – день, когда Рак имеет шанс ощутить на себе, что сотрудничество, поддержка, партнерство – это не просто красивые слова. Возможно, ситуация сегодня сложится так, что помощь будет оказана Раку, а может быть, он сам в нужный момент подставит кому-то свое плечо. В любом случае, сегодня жизнь даст ему повод задуматься над тем, какие люди находятся с ним рядом. Или даже над тем, кому можно, а кому нельзя доверять.

Лев

Лев будет склонен к неорганизованности, забывчивости и может случайно, сам того не заметив, нарушить любые границы – в том числе и границы приличий, субординации или чьего-то терпения. Льву будут хорошо удаваться любые дела, где он может проявить творческую жилку и смекалку, а вот в вопросах, требующих конкретики, его шансы на успех близки к нулю. Кроме того, есть вероятность попасться кому-то под горячую руку, так что если Лев сегодня не хочет оказаться «крайним», звезды гороскопа советуют ему держаться в стороне от любых разбирательств.

Дева

Деве волей-неволей придется обратить внимание на состояние своих финансов – события будут ее к этому подталкивать. Возможно, судьба подкинет ей денежную премию или повышение зарплаты, а может быть, и не столь приятный сюрприз. Звезды гороскопа предупреждают Деву о том, что сегодня состояние ее кошелька может совершенно неожиданно улучшиться или ухудшиться – тут уж как повезет. А чтобы действия Девы не привели к потерям, ей не стоит рисковать и участвовать в сомнительных финансовых сделках.

Весы

Ситуация может вынудить Весы защищать свои интересы – и они вполне способны с этой задачей справиться. День наделяет Весы способностью убеждать в своей правоте, так что окружающие сегодня будут внимательнее обычного прислушиваться к их аргументам. Звезды гороскопа советуют Весам воспользоваться этим не только для решения спорных вопросов, но и для ведения переговоров и для успешного продвижения любых своих проектов и идей.

Скорпион

Скорпиону стоит обратить внимание на свои сны: они могут оказаться вещими! И дело тут не столько в мистике, сколько в том, что днем анализировать обстановку мешают желания и эмоции. А вот подсознание труднее обмануть, но его слабый голос обычно слышен лишь ночью, во сне. Сегодня же интуиция у Скорпиона будет обострена до предела, а голос подсознания – слышен особенно громко. Вот почему звезды гороскопа советуют Скорпиону прислушаться к своим снам, а днем обращать внимание на любые свои «хочу»-«не хочу» – они могут оказаться не прихотью, а предчувствием.

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Стрелец

У Стрельца есть шанс столкнуться с таким малоизученным явлением, как дежавю. У него может возникнуть ощущение, что какие-то события, происходящие вокруг, уже происходили раньше, а какого-то незнакомого человека он уже видел… Причина же в том, что сегодняшний гороскоп наделяет Стрельца мощной интуицией и умением предчувствовать происходящее. Благодаря этим качествам, Стрелец способен угадывать развитие событий и может проявить себя в делах, требующих интуитивного подхода, а также в психологии и общении с людьми.

Козерог

Сегодня – день, когда ситуация предоставит Козерогу возможность закрепиться на достигнутых рубежах или даже вырваться вперед! Звезды гороскопа обещают Козерогу благоприятствование в любых сферах – от бизнеса и карьеры до любви – а также достаточно энергии и пробивных способностей, чтобы осуществить задуманное. «Удача – удел тех, кто ее заслужил» – эта фраза должна стать девизом Козерога на сегодня. Ну а если Козерог не захочет добиваться милостей от судьбы – что ж, это его выбор. Только стоит ли становиться «лежачим камнем», отказываясь от заманчивых перспектив?

Водолей

Сегодня – день, который Водолею стоит посвятить общению с людьми везде, где бы он ни находился: на работе, в дороге или дома. Его коммуникабельность будет на высоте, позволяя без труда решать вопросы, убеждать, заводить новые знакомства. И романтические, и деловые контакты сегодня будут даваться Водолею легче обычного. Если он наметил заняться карьерой, у него будет шанс заручиться поддержкой нужных людей, если же Водолей пока одинок, сегодня он может завести романтическое знакомство.

Рыбы

Звезды в гороскопе Рыб образуют довольно противоречивый узор: с одной стороны, Рыбы будут полны сил и энергии, благодаря которым даже самая трудная задача им по плечу. Однако при этом день не сулит им легких путей – наоборот, лишь преодолевая трудности и преграды, Рыбы смогут проявить себя с лучшей стороны. Так что не стоит огорчаться, если судьба сегодня поставит перед ними препятствие или потребует напряжения всех сил – только так Рыбы смогут сполна реализовать свой могучий потенциал и добиться успеха.