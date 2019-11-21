Гороскоп на 21 ноября: что ждет сегодня каждый знак Зодиака

Появился подробный прогноз астролога на 21 ноября для всех знаков Зодиака.

21 ноября 2019 года не стоит требовать невозможного ни от себя, ни от посторонних людей. Чем проще и тише пройдёт этот день, тем лучше для нервной системы.

Можно уделить время каким-то личным проектам, отточить профессиональное мастерство, заняться спортом, но без перегруза. Об этом говорится в прогнозе Павла Глобы на сегодня для всех знаков Зодиака, передает SlovoFraza.

Овен

Овнам 21 ноября можно ставить любые эксперименты в любовных делах (все, что не перечат нормам этики или морали). Следует присмотреться к себе. Если какое-то повседневное дело вызывает стойкое неудовольствие, необходимо избавить себя от этой повинности.

Телец

Тельцам сегодня будет полезно почаще делать остановки в делах. Это позволит подстраховаться от многих ошибок. Крупных проблем на четверг не предвидится. День в целом не плох для посещения государственных учреждений, для подписания договоров, для оформления сделок, а также для подачи исковых заявлений.

Близнецы

Некоторые Близнецы сегодня захотят окружить себя тишиной. Возможно, будет достаточно пары часов, проведённых за медитацией (другим спокойным занятием). Можно рассчитывать на удачу в профессиональных делах. Кто-то подружится с боссом, кто-то успешно закончит сложный проект, кто-то завоюет уважение со стороны авторитетного сослуживца. Близнецам, вышедшим на покой, рекомендуется найти интересное хобби. Могут появиться идеи о том, как стать немного богаче.

Рак

Ракам 21 ноября не стоит полагаться на свою интуицию. Этот совет особенно актуален в процессе знакомств. Не судите об окружающих по их красоте, по наличию брендовых вещей и аксессуаров. Максимум позитивных эмоций принесёт простота. Ищите вдохновение в контактах с природой. Будет полезно чаще передвигаться пешком, а также уделить внимание укреплению своего организма. Пока не стоит делать дорогие покупки и давать ответ на вопрос, с которым не до конца разобрались.

Лев

Многим Львам сегодня будут удаваться любые дела. Скорее всего, энергетический потенциал будет довольно высок. Тем, кто недавно болел, суждено почувствовать, что организм пошёл на поправку. Рекомендуется сосредоточиться на делах, от которых зависит финансовый и профессиональный успех.

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Дева

У Дев в этот день может обостриться какой-то подсознательный страх. Сделайте всё, чтобы эта проблема не стала причиной неосознанных фобий. В остальном четверг пройдёт довольно удачно. Успех предвидится и в профессиональных, и в личных делах. Тем, кто задумался о смене работы, можно решительно действовать. Перемены пока не желательны в сфере чувств. Тем, кто недоволен своей половинкой, следует дать ей ещё один шанс. Одиноким Девам можно сблизиться с другом противоположного пола.

Весы

Некоторые Весы в течение дня будут ловить на себе много заинтересованных взглядов. Скорее всего, существенно возрастёт природное обаяние. Научитесь извлекать из него ощутимую пользу (например, в работе с людьми, в поисках достойной вакансии, в процессе общения с потенциальным инвестором или партнёром). Стоит подумать о сохранности семейной «казны». Под запретом любые покупки, не несущие практической пользы. Весам старшего возраста можно поэкспериментировать с гардеробом.

Скорпион

Внимание многих Скорпионов сегодня прикуют к себе младшие члены семьи. Не исключено, что придётся решать вопрос, связанный с учёбой (повелением, здоровьем) ребёнка. Тем, у кого пока нет детей или они уже улетели из родового гнезда, предстоит бороться с финансовой или личной проблемой. Лучшая тактика – позиция наблюдателя. Необходимо собрать всю необходимую информацию, и только потом делать выводы. Вечер посвятите заботе о своём самочувствии.

Стрелец

Стрельцам в этот день нежелательно проявлять повышенный интерес к судьбе постороннего человека. Возможно, искренний жест будет воспринят в корне не правильно. Не исключены острые ситуации в сфере чувств (например, возникновение любовного треугольника). Тем, кто недавно перенёс какой-либо недуг, не стоит требовать от себя невозможного. Каждое дело, начатое в этот четверг, следует выполнять медленно и предельно внимательно. Предвидятся звонки с новостями.

Козерог

Козерогам 21 ноября стоит всерьёз заняться собой. Речь и про восстановление нормального самочувствия, и про заботу о красоте. Скорее всего, сегодня ещё раз найдёт подтверждение фраза о том, что встречают людей по одёжке. Убедитесь, что наряд, выбранный для работы (какого-то мероприятия) соответствует статусу, опрятен и не относится к моде прошлого века. Четверг – подходящий момент для крупных покупок, для ответственных встреч, а также для составления планов.

Водолей

Водолеям сегодня не желательно проводить сложные финансовые операции. Также будет не лишним свести к минимуму употребление калорийной еды и словесные контакты со сложными собеседниками. Тем, кто перешагнул 40-летний рубеж, стоит чуть увеличить продолжительность сна и отказаться от вредных привычек. Не приветствуются перемены в личных делах (речь и о начале романа, и о его завершении). Юным Водолеям рекомендуется развивать свои творческие дарования.

Рыбы

На некоторых Рыб сегодня ополчится чей-то неправедный гнев. Не исключено, что речь идёт про конфликты на транспорте, на работе или про стычки с соседями. Постарайтесь сберечь оптимистичное настроение. Оно понадобится для выполнения обязательных дел, а также для проведения ответственных переговоров, публичных выступлений и собеседований. Есть риск, что проявятся симптомы какой-то болезни. Это повод, чтобы перейти в постельный режим или хотя бы снизить активность.