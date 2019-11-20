Солнечное затмение в декабре: что нельзя делать и как оно повлияет на знаки Зодиака

В этот раз затмение произойдет в знаке Козерога.

Затмения являются довольно редкими, но крайне опасными событиями, которые приносят в нашу жизнь проблемы и неприятности. В декабре нас ждет как раз одно из них.

Астрологи SlovoFraza рассказали, что предпринять, чтобы избежать неурядиц.

Особенности затмения в декабре 2019 года

Нас ждет кольцеобразное солнечное затмение, которое произойдет 26 декабря.

Луна встанет между Землей и Солнцем, закрыв его свет. Кольцеобразное затмение означает, что Луна будет на довольно большом удалении от Земли, поэтому её диск не закроет Солнце, а окажется в нем. Земля будет пребывать в полутени, поэтому временного сильного затемнения не будет.

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Затмение в декабре 2019: советы астрологов

В этот раз затмение произойдет в знаке Козерога. Это значит, что оно пройдет под эгидой стихии Земли. Это негативное сочетание, из-за которого может произойти масса неприятностей в сфере финансов.

Первое, о чем стоит помнить, - это необходимость положительной домашней энергетики. Для этого нужно успеть прибраться утром или накануне 25 числа. Пора выбросить весь лишний хлам, навести порядок на рабочем месте, если вы работаете дома.

26 декабря все знаки Зодиака ожидают большие неурядицы в отношениях с людьми. Затмение в Козероге — это всегда большой риск для тех, кто не выбирает выражения и сфокусирован на себе самом. Эгоистичное поведение не должно превращаться в провокационное. В то же время нужно научиться говорить «нет» в этот день, чтобы не тратить время на то, что важно другим людям.

Очень опасными чувствами и эмоциями станут зависть, ревность, обида. В любовных отношениях это может поставить влюбленных в очень неловкое положение. Если на момент затмения 26 числа у вас уже наметилась трещина в отношениях, лучше не провоцировать скандалы.

В финансовой сфере будут действовать вполне стандартные, но очень важные рекомендации астрологов. Эксперты советуют не тратить много денег в этот день, не совершать даже небольших необдуманных покупок. Некоторые проблемы могут принести людям совместные дела. В такие дни люди склонны к извлечению выгоды практически из всего. Будет процветать обман и жульничество.

Один большим плюсом предстоящего солнечного затмения будет тот факт, что его последствия не растянутся на несколько дней или даже недель. Нам нужно потерпеть лишь один день, а 27 числа все уже вернется на круги своя.