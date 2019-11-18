Гороскоп на 19 ноября: что ждет завтра каждый знак Зодиака

У некоторых знаков Зодиака завтра, 19 ноября, не исключены проблемы в финансовых и профессиональных делах.

19 ноября 2019 года следует упростить свое отношение к мелочам. Начав паниковать из-за них, вряд ли удастся вовремя остановиться. Как следствие, вторник рискует пройти без продуктивного результата в делах, на которые делали крупную ставку.

Ищите себя, не замыкайтесь в домашних стенах, сделайте все, чтобы каждый сегодняшний диалог был источником позитивных эмоций. Об этом говорится в гороскопе Павла Глобы на завтра для всех знаков Зодиака, передает SlovoFraza.

Овен

Овнам в течение этого дня следует воздержаться от пафоса. Не рекомендуется кому-либо рассказывать о своих достижениях, про победы в любви, о дорогостоящих приобретениях или о планах.

Телец

Некоторые Тельцы в этот день станут свидетелями сенсационных событий. Не исключены визиты людей, которых долгое время не видели. Не рекомендуется отдавать предпочтение дистанционным контактам, если есть вариант провести личную встречу.

Близнецы

Близнецам 19 ноября рекомендуется всячески бороться с природным раздвоением личности. Не позволяйте, чтобы «тёмная сторона» взяла верх над благорассудством. Ещё одним опасным моментом этого дня будут азартные игры, любого рода экстрим и злоупотребление алкоголем.

Рак

Не исключены проблемы в финансовых и профессиональных делах. Возможно, размер полученной премии будет чуть ниже, чем предполагали. Не исключены ссоры с вышестоящим начальством. Тем, кто недавно сменил место своего проживания, рекомендуется поладить с соседями.

Лев

Львы, вероятней всего, проведут 19 ноября 2019 сверхэмоционально. Принимая близко к сердцу всё, что происходит вокруг, повышается риск стать жертвой нервного срыва. Не исключены резкие скачки давления и тахикардия.

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Дева

У Дев этот день, вероятней всего, пройдёт без неприятных сюрпризов. Есть шанс добиться внимания у какой-то узкой группы людей (возможно, в профессиональном сообществе или в богемной тусовке). Не стоит ограничивать полёт своей бурной фантазии.

Весы

Весы 19 ноября будут сосредоточены на решении каких-то узких задач. Возможно, придётся экстренно доставить в ремонт какой-то жизненно важный прибор, заняться судьбой несчастного родственника или проконсультироваться с ветеринаром относительно самочувствия своего четвероногого друга.

Скорпион

Многим Скорпионам сегодня будут присущ повышенный альтруизм. Не исключено, что появится желание помочь даже тем, кто в прошлом доставил крупные неприятности. Следите за органами пищеварения. Полезно питаться строго по часам, предпочитая небольшие порции самых полезных продуктов.

Стрелец

Стрельцам не следует вешать нос, даже если этот день заставит изрядно поволноваться. Верьте, что все неприятности непременно пройдут. Они устранятся намного быстрей, если воспользоваться нужными связями или обратиться за помощью к близким.

Козерог

Козерогам в этот день стоит активно перенимать опыт друзей или коллег. Единственное, что не надо копировать – внешний вид или стиль поведения. Оставайтесь сами собой, и тогда появится шанс завязать несколько полезных знакомств. Тем, кто ищет любовь, удастся избавиться от одиночества, встретив практически идеального партнёра для отношений.

Водолей

У Водолеев этот день обещает пройти довольно легко. Всё, что значилось в списке первостепенных задач, будет воплощено, причём без каких-либо усилий. Не следует менять рацион, думать, забегая вперёд, делать спонтанные приобретения и капризничать в общении с домочадцами.

Рыбы

Рыбы в этот день могут показать неплохие результаты в профессиональных делах. Важно не отвлекаться на решении чьих-то проблем и на пустые разговоры с коллегами. Тем, кто только недавно трудоустроился, будет полезно подружиться с ближайшим напарником. Можно провести вечер где-то в кафе, пригласить этого человека на кофе или тепло пообщаться через социальные сети.