Астролог назвал три знака Зодиака, которым не повезет на этой неделе

У некоторых знаков Зодиака на этой неделе ожидается множество бытовых проблем.

Астролог Павел Глоба дал подробный прогноз на неделю для всех знаков Зодиака.

При этом он выделил знаки, которым не повезет в этот период, передает SlovoFraza.

Читайте такжеГороскоп 2020: астролог назвал неудачников года

Овен

В целом неделя окажется довольно напряженной и не особо стабильной, поэтому нужно беречь нервы и не вступать в конфликты лишний раз. Возможно, начальство попросит Овнов потрудиться больше, чем они планировали, но в будущем это хорошо скажется на повышении. Добиваться желаемого могут мешать негативные установки.

Близнецы

Близнецам придется встретиться с некоторыми неурядицами, которые могут привести к стрессам. На этой неделе полезно исправлять свои ошибки, заниматься трудными делами. 20 числа у Близнецов возникнут энергетические проблемы. Среда станет самым неблагоприятным днем.

Скорпион

У Скорпионов на этой неделе ожидается множество бытовых проблем. Стоит быть осторожнее на дорогах, причем как в роли пешехода, так и в роли водителя. Астролог советует не расслабляться на работе и в делах, потому что чем больше усилий Скорпионы приложат к решению проблем, тем лучше будет результат. Этот принцип прямой пропорциональности будет работать и в любви. Во многих вопросах придется идти на компромиссы и сдерживать свои негативные эмоции, потому что они могут разрушить любовь.

Ранее астролог рассказал, какие знаки Зодиака скоро ждет небывалый финансовый успех.