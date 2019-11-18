Астролог назвал три знака Зодиака, которым не повезет на этой неделе
Астролог Павел Глоба дал подробный прогноз на неделю для всех знаков Зодиака.
При этом он выделил знаки, которым не повезет в этот период, передает SlovoFraza.
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Овен
В целом неделя окажется довольно напряженной и не особо стабильной, поэтому нужно беречь нервы и не вступать в конфликты лишний раз. Возможно, начальство попросит Овнов потрудиться больше, чем они планировали, но в будущем это хорошо скажется на повышении. Добиваться желаемого могут мешать негативные установки.
Близнецы
Близнецам придется встретиться с некоторыми неурядицами, которые могут привести к стрессам. На этой неделе полезно исправлять свои ошибки, заниматься трудными делами. 20 числа у Близнецов возникнут энергетические проблемы. Среда станет самым неблагоприятным днем.
Скорпион
У Скорпионов на этой неделе ожидается множество бытовых проблем. Стоит быть осторожнее на дорогах, причем как в роли пешехода, так и в роли водителя. Астролог советует не расслабляться на работе и в делах, потому что чем больше усилий Скорпионы приложат к решению проблем, тем лучше будет результат. Этот принцип прямой пропорциональности будет работать и в любви. Во многих вопросах придется идти на компромиссы и сдерживать свои негативные эмоции, потому что они могут разрушить любовь.
Ранее астролог рассказал, какие знаки Зодиака скоро ждет небывалый финансовый успех.