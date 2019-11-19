Три знака Зодиака ждет ошеломляющий успех на этой неделе - прогноз астролога

У одиноких Рыб на этой неделе ожидается начало периоды большой удачи, говорит астролог.

Появился гороскоп на неделю, 18-24 ноября, для всех знаков Зодиака.

По словам Павла Глобы это будет относительно спокойная неделя, передает SlovoFraza.

Рак

Во многих аспектах людям этого знака стоит положиться на интуицию. Это будет очень благоприятное время для амурных дел. Одинокие люди смогут найти вторую половинку, а те, кто уже в отношениях, смогут укрепить их и получить удовольствие от совместных дел.

Весы

Это идеальное время для перевода отношений на новый уровень. Можно познакомиться с родителями любимого мужчины или женщины, договориться о начале совместной жизни, сделать предложение, спланировать совместный отпуск и так далее. Неделя будет очень яркой и интересной. Даже если в ее начале что-то не срастется, на выходных уж точно удастся развлечься как следует.

Рыбы

У одиноких Рыб на этой неделе ожидается начало периоды большой удачи. Есть вероятность встретить вторую половинку и начать новые отношения. В целом неделя будет очень эмоциональной, яркой. Это значит, что работа должна уйти на второй план, освободив место любовным приключениям. Смена обстановки поможет людям этого знака остаться на волне удачи даже в самый неблагоприятный день — 24 ноября.

Ранее астролог рассказал, какие знаки Зодиака скоро ждет небывалый финансовый успех.