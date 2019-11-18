Гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака звезды сулят успех

Некоторым знакам астрологи советуют не сомневаться в своих силах, если они хотят чего-то добиться в карьере.

Появился гороскоп на неделю, 18-24 ноября, для всех знаков Зодиака.

По прогнозам астрологов, Близнецов ждет прибыльный проект, а Лев примет судьбоносное решение, передают "Факты".

ОВЕН. У вас появится множество возможностей для реализации задуманного, только не торопитесь и не пытайтесь навязывать кому бы то ни было свое мнение. Ваша инициатива будет по достоинству оценена руководством.

ТЕЛЕЦ. В настоящее время вам следует не просто плыть по течению, а выбирать направление и строго придерживаться всех правил. Эмоции играют очень большую роль в вашей жизни, но не забывайте также о трезвом рассудке.

БЛИЗНЕЦЫ. Весьма вероятно, что получите предложение участвовать в перспективном проекте, обещающем неплохую прибыль в будущем. Перемены, которые грядут, окажутся, к счастью, только положительными, поэтому не стоит их бояться.

РАК. Стремясь к профессиональному успеху, помните о том, что следует проявить свои лучшие качества, включая терпение, такт, готовность к компромиссу. Достижения на финансовом поприще порадуют вас и вселят надежду на будущее.

ЛЕВ. Не теряйте времени даром, ведь сейчас, можно сказать, решается ваша судьба. Не стоит игнорировать приглашение друзей, имеете все шансы познакомиться с интересными людьми. Доверьтесь близким, не пытайтесь скрывать от них свои планы.

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ДЕВА. В последнее время вы находитесь ближе к облакам и чувствуете себя там очень хорошо. Но придется все-таки спуститься на грешную землю, где вас ждет много дел. Не забывайте о том, что чем больше отдадите, тем больше получите в ответ.

ВЕСЫ. Не стоит сомневаться в своих силах, если хотите чего-то добиться в карьере. Будьте смелее и настойчивее. Помните о том, что «нет» это второе слово после «да». Наступает благоприятный период для того, чтобы избавиться от всего старого, ненужного.

СКОРПИОН. Имеете все шансы для того, чтобы реализовать свои многочисленные творческие замыслы. Приятно, что это не только доставит вам моральное удовлетворение, но и принесет существенную прибыль.

СТРЕЛЕЦ. Прежде чем принимать решение, хорошенько проверьте информацию, которая поспособствовала этому. Вполне возможно, что вас подставили недруги, подсунув ложный источник. Больше внимания уделяйте близким людям.

КОЗЕРОГ. Служебные дела требуют вашего непосредственного участия. Поручать кому бы то ни было выполнение своей работы не следует. Даже если у вас мало времени, старайтесь поддерживать контакты с людьми, которые понадобятся вам в дальнейшей работе.

ВОДОЛЕЙ. Новые задачи увлекут вас настолько, что забросите старые дела. Опыт показывает, что делать этого никак нельзя, иначе можете остаться при своих интересах. Урегулируйте разногласия с окружающими, не допускайте никаких недомолвок.

РЫБЫ. Для решения сложных проблем неожиданно сумеете найти помощь в лице человека, на которого вовсе не рассчитывали. Проявите активность во всем, что касается денежных средств. Здесь долго рассуждать и бездействовать нельзя, иначе все можете потерять.