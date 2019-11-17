Гороскоп на 18 ноября 2019: кому астрологи обещают завтра везение, а кому – неудачи

В этот день на высоте будет умственная деятельность, в то же время возможны конфликты с окружающими.

В понедельник, 18 ноября, гороскоп идеально подходит для творчества, научной работы и каких-либо самостоятельных проектов. Умственная деятельность у вас будет на высоте, но при этом может возникнуть тяга к уединению.

Если же избежать тесного общения с окружающими не удастся, возможны конфликты в любых сферах, связанные с воображаемым или реальным ограничением прав и свобод. Чтобы этого не произошло, завтра не следует давать воли обидам, тем более спонтанным, пишет 1001goroskop.

Овен

Звезды гороскопа будут требовать от Овна внимания и заботы о тех, кто находится с ним рядом. Возможно, речь идет о работе, и от Овна понадобится поделиться своими знаниями и опытом. А может быть, в помощи будет нуждаться друг. Может даже возникнуть ситуация, которая поставит Овна перед выбором - помогать кому-то деньгами, служебным положением, связями? Звезды гороскопа завтра советуют Овну помочь - сделанное добро обязательно к нему вернется, а мир станет светлее и лучше.

Телец

Завтра - день, когда окружающие способны вылить на голову Тельца немало критики. Это может проявляться в разной форме - от ласковой насмешки близких до резкого недовольства начальства. Даже самые маленькие просчеты Тельца будут бросаться в глаза окружающим, ну а если ошибок нет, они их с удовольствием придумают. Чтобы день не принес Тельцу огорченй, ему следует отнестись ко всему с юмором. Или последовать совету из анекдота: «Хочешь избавиться от критики? Ничего не говори, ничего не делай и будь никем».

Близнецы

Звезды гороскопа предупреждают Близнецов о том, что от их глаз скрыто что-то важное! Возможно, за их спиной плетется интрига; кто-то незаметно вставляет им палки в колеса, вредит карьере или распускает слухи за спиной. Чтобы все это не нанесло делам и репутации Близнецов вреда, звезды советуют им завтра держать глаза и уши открытыми для любой информации. А, кроме того, имеет смысл посоветоваться с теми, кто знает все обо всех - благо такой полезный человек есть практически в любом коллективе.

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Рак

Завтра в Раке проснется бухгалтер! Ему будут отлично удаваться любые дела, требующие внимательности, терпения и пунктуальности. Ему не составит труда прочитать в договоре все, что написано мелким шрифтом, или разобрать завалы рабочего стола. Особенно хорошо завтра Рак будет считать деньги: гороскоп на этот день благоприятен для вложений, инвестиций, планирования семейного бюджета и разумных расходов. Покупки, сделанные завтра, способны радовать Рака долгие годы, так что звезды советуют ему выбраться на шопинг.

Лев

Завтра во всех делах на первом месте у Льва стоять свое «Я»! Гороскоп на этот день наделяет его огромными запасами уверенности в себе, склоняя к эгоцентризму. Поэтому Лев будет склонен принимать решения единолично, не прислушиваясь к мнению других, зато будьте уверены: эти решения будут продиктованы его заботой о том, как лучше. Правда, у окружающих самоуверенное поведение Льва завтра вряд ли найдет понимание, поэтому при всех его благих намерениях не исключены конфликты и противодействие со стороны.

Дева

Завтра звезды гороскопа советуют Деве уделить особое внимание близким людям, даже если у нее много работы. Возможно, Дева уже давно не разговаривала с близким человеком по душам, а может, между ними накопились взаимные претензии и обиды? Для того чтобы все исправить, Деве завтра не обязательно выяснять отношения. Прогулка по парку, поход в кафе или в кино, совместное приготовление ужина - простые дела, сделанные вместе, вернут в ее сердце мир и покой. А что в жизни может быть важнее?

Весы

Завтра гороскоп Весов не предусматривает избытка реалистичности - Весы способны поверить в чудеса! Вполне возможно, что какие-то события, которым они станут свидетелем, не будут укладываться в материалистические представления о мире. Возможно, завтра Весы испытывают чувство дежавю или на их глазах состоится удивительное событие, совпадение или явление. А может быть, между Весами и симпатичным Некто пробежит любовная искра. Почему бы и нет? Ведь любовь - это тоже чудо, которое наука пока не смогла объяснить.

Скорпион

Завтра - день, когда успех Скорпиону принесут только простые, консервативные пути. Если он решится на смелый эксперимент или надеялся на экспромт, то пожалеет. Впрочем, гороскоп и не располагает Скорпиона к творческим решениям, побуждая действовать только наверняка. Журавлю в небе Скорпион завтра предпочтет надежную синицу в руке, и результат не заставит себя ждать: консервативный подход поможет ему не только в делах, но и в общении, и в личной жизни.

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Стрелец

Завтра звезды гороскопа то и дело будут склонять Стрельца давать окружающим советы, причем советы эти будут весьма уместны! Стрелец будет это делать просто так, по велению души, когда его никто не просит. Ну а если уж к нему обратятся за помощью, то он сумеет отлично эту помощь оказать. Единственное «но»: тем, кому он завтра сделает добро, надо приготовиться к активной критики с его стороны. Стрелец безжалостно укажет на все их ошибки и недостатки.

Козерог

Завтра звезды гороскопа предвещают Козерогу не самый благоприятный день, однако причиной этого будут не столько внешние обстоятельства, сколько он сам. Козерог будет склонен раздражаться по всему, его способна вывести из себя любая мелочь! Поэтому возможны конфликты, обиды и недоразумения с окружающими. Чтобы этого избежать, Козерогу необходимо завтра свести общение к минимуму и заняться чем-нибудь положительным - например, сходить на фитнес или посмотреть жизнерадостный фильм.

Водолей

Завтра - день, когда с самого утра все может валится у Водолея из рук. Он способен почувствовать упадок сил, но худшее, что он может при этом сделать, - это начать подхлестывать себя! Увы, но гороскоп не склоняет Водолея к трудовым (да и вообще любым другим) подвигам, и с этим необходимо смириться. Пытаясь взяться за сложные дела, Водолей рискует их провалить. Чтобы день не принес разочарований, Водолею придется расслабиться и плыть по течению. Пусть он многое завтра не успеет сделать, но зато и не сможет ничему навредить.

Рыбы

Завтра Рыбам необходимо быть деликатнее с окружающими, особенно с близкими людьми, хотя звезды гороскопа, к сожалению, не будут их к этому склонять. Их нетерпимость и требовательность могут стать источником конфликтов. Если же взаимные обвинения не входят в завтрашние планы Рыб, им придется идти на разумные компромиссы. И чтобы никого не обидеть, следовать нехитрому правилу: «Не делай и не говори другим того, чего не желаешь себе».