Стоит отказаться от поездок и перелетов: астролог предупредил об угрозах 18-24 ноября

Не исключено, по словам Влада Росса, что в мире может начаться новая война.

На следующей неделе, 18-24 ноября, с 19 числа стоит отказаться от поездок и перелетов, поскольку есть угроза негативной ситуации, и избегать скопления людей – возможны теракты.

Об этом рассказал астролог Влад Росс "Главреду".

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По его словам, в понедельник не стоит что-то оформлять, участвовать во встречах, делать важные покупки, так как возможны обманы и потеря денег.

Эксперт спрогнозировал, что после 19 ноября возможно начало разных войн, на Донбассе могут быть военные действия.

"…Не исключено, что в мире может разгореться какой-то совершенно новый конфликт…", - предупредил Росс.

Астролог добавил, что с 22 ноября могут "оживиться" террористы и фанатики, прогнозируется высокая опасность авиакатастроф, аварий, переворотов и бунтов. По словам астролога, также могут обрушиться цунами и извергаться вулканы.

Ранее астролог Влад Росс назвал наиболее благоприятные дни в ноябре 2019 года. По словам эксперта, в этом месяце будет супер-благоприятный период для дел.