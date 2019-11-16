Знак Зодиака Скорпион: характеристика мужчин и женщин, родившихся под этим знаком

Скорпион не любит пустых, ничего не значащих слов, и к тому же очень правдив и объективен в оценках.

Человек, родившийся под знаком Скорпиона (23 октября - 23 ноября), – это воин, причем нередко он бросается в бой, даже не подумав предупредить об этом окружающих. Скорпион не любит пустых, ничего не значащих слов, и к тому же очень правдив и объективен в оценках.

Окружающие с опаской относятся к Скорпиону, ведь он подобным образом, честно и правдиво, высказывает свое мнение и на любой другой счет.

Скорпионы живут страстями, их жизнь немыслима без любви. Объектом обожания они увлекаются мгновенно, однако так же быстро и остывают к нему, добившись желаемого. Сексуальность – неотъемлемая черта Скорпионов. Представители этого знака пользуются огромным успехом у представителей противоположного пола, легко и страстно влюбляются сами, но зачастую легко меняют свой выбор.

Женщина-Скорпион

Женщина-Скорпион: настоящая леди, знающая себе цену и не разменивающаяся по пустякам. Ее движения неторопливы и грациозны, но за ними чувствуется скрытая сила, как в обманчиво-мягких движениях пантеры.

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В женщине-Скорпионе будто бы собраны все качества, которые с сотворения мира привлекают мужчин: очарование, чувство собственного достоинства, страстность, Тайна. Так что неудивительно, если вы будете покорены ей с первого взгляда.

Тем более интересно вам будет узнать, что при всей своей магической женственности «мисс Совершенство» обладает и многими «мужскими» чертами характера. Ей в полной мере присущи решительность, твердость, острый ум, умение за себя постоять, понятия о чести и справедливости. Благодаря этому в детстве женщина-Скорпион нередко вообще предпочитает общество мальчишек – с ними ей намного интереснее играть.

В отношениях женщина-Скорпион ждет преклонения и беспрекословного выполнения всех ее желаний. Она привыкла быть в центре внимания, она постоянно в движении, легко вливается в новые компании и может поддержать любой разговор. Она не пропускает ни одной вечеринки, при этом неизменно становится главной героиней вечера. Представительницы этого знака любят, чтобы ими восхищались, и не боятся становиться главной темой для обсуждений.

Любовь женщины-Скорпиона стоит любых ваших подвигов и жертв. В любви как нельзя лучше проявляется вся цельность и сила ее яркой натуры. Ради любви она готова на многое – даже уступить мужу главенствующую роль в семье. Ведь, несмотря на свои лидерские качества, она хочет быть женой настоящего мужчины, а не подкаблучника.

Мужчина-Скорпион

Мужчина-Скорпион – независим, решителен и властен. Он не считается с чужим мнением и делает только то, что считает нужным. Он азартен и порывист, склонен к авантюрам и риску. Среди типичных увлечений представителей этого знака – экстремальные виды спорта и . Не задумываясь о последствиях, мужчина-Скорпион живет только настоящим моментом.

Про мужчину-Скорпиона можно сказать, что у него все бьет через край: и любовь, и ненависть, и сила и смелость. При этом в отличие от других страстных знаков, чувства Скорпиона обладают невероятной устойчивостью. Если любовь – то на всю жизнь, если самопожертвование – то грудью на амбразуру. Ну а врагам мужчины-Скорпиона даже в старости можно посоветовать не расслабляться.

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Неудивительно, что сильная и страстная натура Скорпиона привлекает к нему женщин, как огонь ночной лампы – мотыльков. Но чтобы, став его избранницей, вы не обожгли себе крылья, вам необходима настоящая инструкция по пользованию мужем-Скорпионом.

Мужчины-Скорпионы не терпят отказов и не идут на компромиссы, они максималисты, привыкшие получать свое любой ценой. Порой эта целеустремленность граничит с одержимостью. Добившись женщины, мужчины-Скорпионы ждут от нее восхищения и признания их неоспоримого авторитета. Порой они становятся несколько самовлюбленными и невнимательными к чувствам других людей.

Покорить мужчину-Скорпиона может либо такая же, как он сам, яркая и непредсказуемая личность, либо недосягаемая и загадочная девушка, которая будет внешне равнодушна к его ухаживаниям и заставит бороться за свою благосклонность.

Совместимость Скорпиона с другими знаками

Идеальной парой для Скорпиона станет представитель созвездия Рыб или Рака. Рыбы – такие же чувственные, но легко уступающие лидерство, станут верными спутниками, способными гасить чрезмерную вспыльчивость своей второй половины. Раки, готовые отдавать больше, чем получать, также подходят Скорпионам, которые будут ценить загадочность и благородство возлюбленного.

Сложнее всего Скорпионам будет построить отношения с Овнами, Львами и представителями своего знака. Два прирожденных лидера будут постоянно бороться за власть в паре, что рано или поздно приведет к завершению романа. Ни один не захочет пойти на уступки или покориться. Однако в этих случаях возможен короткий, но яркий и страстный роман.

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