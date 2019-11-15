Астрологи рассказали, чем опасен 2020 год Крысы

В год Крысы многие люди начинают поступать необдуманно, потому что устают от рутины, говорят астрологи.

2020 год белой Крысы обещает быть благоприятным, но нужно подготовиться и к возможным опасностям.

Год белой металлической Крысы в целом обладает позитивной энергетикой. Он хорош для создания семьи, для новых начинаний и смены обстановки. В это время может произойти много благоприятных событий, однако стоит помнить и про возможный негатив, говорят астрологи SlovoFraza.

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Гороскоп 2020: проблемы в любви и отношениях

В год Крысы многие люди начинают поступать необдуманно, потому что устают от рутины. Астрологи советуют не бороться с рутиной, а воспринимать ее как часть нормального течения жизни. Нужно просто расслабиться и начать извлекать позитив из всего, что происходит вокруг. Если вас и вашу вторую половинку настигнет рутина, лучше сфокусироваться на работе или на совместных делах. Иногда нужно давать друг другу свободу. Человек устает от однообразного темпа, а в год Крысы это вдвойне актуально, так что в 2020 году постарайтесь не навязываться друг другу. Опасность заключается в том, что любые ссоры на этой почве могут привести к разрыву или долгосрочным и затяжным ссорам, конфликтам. Стихия металла сделает людей непреклонными, жёсткими и даже немного замкнутыми. Это почувствуется во всех типах отношений — даже в дружбе или на работе.

Трудности с финансами и делами в 2020 году

2020 год — время глобальных изменений. Стихия металла провоцирует людей на резкие действия, но при этом делает так, что все забывают об осторожности. Финансовые и рабочие идеи требуют подготовки. Именно поэтому в год Крысы ни в коем случае нельзя рисковать, брать большие кредиты, обязательства. 2020 год — это время осторожных, осмотрительных людей, которые умеют рассуждать здраво.

Проблемы с настроением и здоровьем

В 2020 году настроение будет меняться довольно часто, из-за чего могут страдать важные сферы жизни. На этом фоне могут развиваться проблемы со сном, которые в свою очередь способны привести к ухудшению здоровья. Ввиду этого желательно соблюдать режим и не переутомляться. В 2020 году обязательно нужно находить время для отдыха и релаксации. Порой нам всем необходимо уединение и спокойствие, а в год Крысы такие моменты будут происходить чаще обычного.