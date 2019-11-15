Гороскоп на 16 ноября: кого в субботу ждет успех

У некоторых знаков Зодиака суббота, вероятней всего, пройдёт слегка однообразно

16 ноября – благоприятное время для любой активности. В субботу рекомендуется посещать различные мероприятия, встречаться с друзьями и устраивать романтические сюрпризы для своих любимых.

Благодаря этому вы сможете чувствовать себя радостными и счастливыми, говорится в гороскопе Павла Глобы на 16 ноября, который передает SlovoFraza.

Овен

Овнам в этот день не рекомендуется участвовать в спорах. Шанс одержать верх в той или иной перепалки практически равен нулю. Всячески оберегайте субботнее настроение. Будет полезно совершить небольшую прогулку, одевшись в соответствии с ноябрьской погодой.

Телец

Некоторым Тельцам 16 ноября 2019 будет свойственно слишком дерзко шутить. Прежде, чем что-то произнести, не забудьте подумать о реакции со стороны своих собеседников. Суббота – оптимальный момент, чтобы начать домашний ремонт, проверить, всё ли в порядке на даче, или заняться апгрейдом кухонной электроники.

Близнецы

У Близнецов суббота, вероятней всего, пройдёт слегка однообразно. Не предвидится ничего, о чём впоследствии захотелось бы вспомнить. Это подходящий момент, чтобы не спеша заниматься бытовыми делами, разбирать завалы старых вещей, помогать близким родственникам или вместе с ними думать о будущем.

Рак

Ракам 16 ноября не следует контролировать действия ближайших членов семьи. Есть риск прослыть деспотом или тираном. Можно уделить повышенное внимание своему внешнему виду (совет актуален для представителей каждого пола). Нежелательно ставить кого-то в тупик слишком сложными просьбами или бестактным вопросом. Тем, у кого имеется финансовый дефицит, можно обратиться за помощью к лучшему другу или к кому-то из родственников.

Лев

Львы в этот день могут почувствовать творческое вдохновение. Этот порыв можно реализовывать прямо в домашних стенах (например, создавая уникальное украшение для спальни, кухни или гостиной). Суббота не лучший момент для любого рода поездок. Есть риск, что они вызовут разочарование или спровоцируют усталость из-за многочасовых транспортных пробок.

Читайте такжеАстролог рассказал, какие знаки Зодиака скоро ждет небывалый финансовый успех

Дева

Девам в этот день суждено посетить сразу несколько достопримечательных мест. Возможно, речь о спонтанной поездке, организованной второй половинкой, кем-то из родственников или близким приятелем. Тем, кто останется дома, рекомендуется заняться делами, которые постоянно откладывали на потом.

Весы

Весы в этот день будут идеальной «жилеткой» для всех, кто хочет поплакаться. Погрузившись в решение посторонних проблем, не забывайте и о делах, которые откладывали на субботу. Особенно важно выполнить до мелочей обещание, данное кому из младших членов семьи или старшему родственнику. Не желательно ставить эксперименты в любви. Под отдельным запретом для семейных Весов флирт через социальные сети или интимная переписка за спиной у своего партнёра по браку.

Скорпион

У Скорпионов 16 ноября 2019 г предвидится несколько интересных знакомств. Есть шанс найти партнёра для брака, близкого друга или напарника для реализации каких-то проектов. Также не исключена необходимость посещать какое-то семейное торжество. Если нет никакого желания тратить субботу на это скучнейшее мероприятие, заранее придумайте «алиби». Не желательно ставить эксперименты на кухне или утолять голод в сомнительной забегаловке.

Стрелец

Стрельцам в этот день рекомендуется любыми путями избегать сквозняков. Есть риск подхватить респираторный недуг, который поставит под угрозу ближайшие планы. Возможно, лучший вид субботнего отдыха – домашний досуг в окружении тех, кто особенно дорог. При желании можно пригласить к себе лучших друзей, чтобы устроить шумную вечеринку. Тем, кто планировал начать домашний ремонт, следует прицениться относительно стоимости строительных материалов.

Козерог

Козерогам в этот день противопоказан излишний консерватизм. Он, скорее всего, помешает насладиться этой неординарной субботой. Предвидится сразу несколько ярких событий (например, приглашение на какое-то необычное торжество, поездка по уникальным местам, визит представителя местной богемы). Козерогам сильного пола будет полезно пореже употреблять местоимение «Я» в разговорах с родственниками или друзьями. Возможно, кому-то из них потребуется совет или помощь.

Водолей

Водолеев этот день может призвать к ответственности за недавние прегрешения. Нельзя исключать, что начнётся непростой диалог с партнёром по браку или со старшими родственниками. Избегайте людей, склонных потакать своим вредным привычкам. Определённые неудобства могут доставить распространители каких-то товаров, спам в социальных сетях или навязчивые ухаживания со стороны малосимпатичного представителя противоположного пола.

Рыбы

Рыбам в этот день будет полезно побольше шутить. Чем веселей пройдёт этот день, тем быстрей восстановится эмоциональный баланс и исчезнет усталость. Самый простой и доступный способ испытать позитив – домашний просмотр забавных видео-роликов или популярных комедий.