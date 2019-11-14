Гороскоп на декабрь: каким знакам Зодиака повезет с деньгами
Астрологи составили денежный гороскоп на декабрь уходящего, 2019 года.
Среди счастливчиков и неудачников они назвали по два знака Зодиака, передает Nk-times.
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Кому не повезет с деньгами в декабре 2019
Близнецы
Небесные светила советуют проводить в декабре, как можно больше времени в семейном кругу. Повнимательнее с деньгами, есть риск потратить все свои сбережения на пустяки.
Козерог
Если вам предложат новую работу, лучше отказаться. Намечаются небольшие проблемы в личной жизни.
Каким знакам Зодиака повезет с деньгами в декабре 2019
Водолей
Этому знаку Зодиака в декабре повезет, как никому. Удачная крупная покупка или выигрыш гарантирован.
Рыбы
В первый зимний месяц Рыб скорее всего повысят в должности либо увеличат зарплату. Звезды рекомендуют сделать в квартире ремонт.
Ранее астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака 2020 год принесет настоящие чувства и поможет обзавестись семьей.