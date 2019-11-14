Гороскоп на декабрь: каким знакам Зодиака повезет с деньгами

Водолею, по прогнозам астрологов, в декабре повезет, как никому.

Астрологи составили денежный гороскоп на декабрь уходящего, 2019 года.

Среди счастливчиков и неудачников они назвали по два знака Зодиака, передает Nk-times.

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Кому не повезет с деньгами в декабре 2019

Близнецы

Небесные светила советуют проводить в декабре, как можно больше времени в семейном кругу. Повнимательнее с деньгами, есть риск потратить все свои сбережения на пустяки.

Козерог

Если вам предложат новую работу, лучше отказаться. Намечаются небольшие проблемы в личной жизни.

Каким знакам Зодиака повезет с деньгами в декабре 2019

Водолей

Этому знаку Зодиака в декабре повезет, как никому. Удачная крупная покупка или выигрыш гарантирован.

Рыбы

В первый зимний месяц Рыб скорее всего повысят в должности либо увеличат зарплату. Звезды рекомендуют сделать в квартире ремонт.

Ранее астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака 2020 год принесет настоящие чувства и поможет обзавестись семьей.