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Гороскоп на декабрь: каким знакам Зодиака повезет с деньгами

19:21, 14 ноября 2019
Астрология
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Некоторые знаки Зодиака ждет прекрасный период / фото slovofraza.com

Среди счастливчиков и неудачников они назвали по два знака Зодиака, передает Nk-times.

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Кому не повезет с деньгами в декабре 2019

Близнецы

Небесные светила советуют проводить в декабре, как можно больше времени в семейном кругу. Повнимательнее с деньгами, есть риск потратить все свои сбережения на пустяки.

Козерог

Если вам предложат новую работу, лучше отказаться. Намечаются небольшие проблемы в личной жизни.

Каким знакам Зодиака повезет с деньгами в декабре 2019

Водолей

Этому знаку Зодиака в декабре повезет, как никому. Удачная крупная покупка или выигрыш гарантирован.

Рыбы

В первый зимний месяц Рыб скорее всего повысят в должности либо увеличат зарплату. Звезды рекомендуют сделать в квартире ремонт.

Ранее астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака 2020 год принесет настоящие чувства и поможет обзавестись семьей.

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Теги: #астролог#гороскоп на 2019 год