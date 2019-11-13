Астрологи назвали главных счастливчиков 2020 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым 2020 год принесет сказочную удачу.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым в 2020 году особенно повезет в различных аспектах жизни. Следующий год, согласно восточному календарю, – год Белой металлической Крысы.

По разным астрологическим прогнозам, несмотря на то, что 2020 год будет високосным, он станет благоприятным практически для всех, передает Styler.

Лев

У людей, которые родились под этим "огненным" знаком, в 2020 году обострятся интеллектуальные способности, улучшится память и интуиция. Это поможет им быстро решать непростые задачи и принимать решения в важные минуты. Для Львов 2020 год станет годом, когда нет ничего невозможного.

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Стрелец

Для представителей этого знака 2020 год станет счастливым и самое важное событие может произойти в любовной сфере. Стрельцы имеют все шансы встретить свою половинку, на которую смогут произвести максимально положительное впечатление, показать свое чувство юмора, легкость в общении и оптимизм. Этот год станет для Стрельцов благоприятным для начала совместной жизни, свадьбы и продолжения рода.

Телец

Тельцов в 2020 году ждет всплеск удачи в деловой сфере и финансовая стабильность, а также перспективы сыграют важную роль. Сочетание Земли и стихии металла Крысы помогут Тельцам повысить свой авторитет в глазах окружающих, сменить приоритеты или убедиться в правильности своего пути.

Козерог

Год белой Крысы для Козерогов станет очень счастливым, хотя удача не всегда будет шагать рядом. Самыми активными и продуктивными станут весна и осень. Лето будет динамичным, но хлопотным. Астрологи предупреждают, что будет много событий в любовной сфере.

Скорпион

Год Белой крысы принесет удачу в семейных делах и представителям этого знака удастся укрепить отношения, любовь и доверие. Звезды напоминают, что в погоне за чувствами, нужно не забывать о планировании дел и финансовой составляющей.