Гороскоп на 2020 год: какие знаки Зодиака ждут взлеты, а каким не избежать падений

Для земной группы знаков 2020 год будет очень важным временем.

2020 год обещает быть довольно продуктивным и благоприятным. Стоит ознакомиться с советами астрологов, чтобы узнать о том, как правильно привлекать удачу в эти 12 месяцев.

Согласно восточному календарю, 2020 год пройдет под эгидой белой металлической Крысы. Что нас ждет в следующем году, рассказали астрологи SlovoFraza.

Стихия Огня: Овен, Лев, Стрелец

Крыса зарядит Овнов, Львов и Стрельцов оптимизмом.

Овны могут добиться больших успехов в работе и творчестве. Крыса даст им больше уверенности в себе. Можно смело начинать новые проекты, искать новую работу, приниматься за новые дела. Представителям этого знака удастся преуспеть во всех направлениях.

Что касается Львов, то у этих «огненных» людей обострятся интеллектуальные способности, улучшится память и интуиция, которая поможет быстро решать непростые задачи и принимать важные решения в трудные минуты. 2020 год для Львов окажется временем, когда нет ничего невозможного.

Стрельцы смогут стать счастливее в 2020 году. Главной сферой для них может оказаться любовь. Произвести максимально положительное первое впечатление на понравившегося человека поможет чувство юмора, легкость в общении, оптимизм. Также этот год благоприятен для начала совместной жизни, для свадьбы и деторождения.

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Стихия Земли: Телец, Дева, Козерог

Для земной группы знаков 2020 год будет очень важным временем.

Тельцов в год Крысы ожидает большой всплеск удачи в деловой сфере. Для них финансовая стабильность и перспективы играют очень важную роль. Сочетание Земли и стихии Металла очень хорошее, так что Тельцам удастся повысить свой авторитет в глазах окружающих, сменить приоритеты или убедиться в правильности текущего пути.

Девам в 2020 году представится возможность изменить свою жизнь к лучшему. Эти люди увидят на своем пути новые цели, а также обретут вдохновение и оптимизм. Это будет время гармонии, спокойствия и счастья.

Козерогам год Крысы тоже покажется счастливым временем, пусть удача и не всегда будет с ними. Самым продуктивным временем станет весна и осень. Лето будет довольно динамичным и не лишенным проблем, но богатым на благоприятные события в любовной сфере. На летний период лучше планировать отпуск и смену обстановки, а также крупные покупки.

Стихия Воздуха: Близнецы, Весы, Водолей

Воздух и металлическая Крыса — великолепное сочетание. Оно означает, что представители этих трех знаков Зодиака смогут научиться чему-то важному, приобрести полезный опыт и узнать много нового. 2020 год станет для них временем глобальных изменений.

Близнецов порадуют изменения в рабочей сфере. Все происходящее будет подталкивать их к смене пути. Многим людям, рожденным под этим созвездием, удастся найти работу мечты, совершить важные покупки, преобразить свою внешность и внутренний мир.

Весы будут в центре внимания противоположного пола. Амурная сфера для них станет одной из самых важных в эти двенадцать месяцев. Можно погрузиться в романтику, найти вторую половинку или перевести отношения на новый уровень. Полезно будет планировать свадьбу и пополнение в семье.

Водолеев ожидают внезапные повороты судьбы, причем не всегда они будут приятными. Это совсем не значит, что год для них окажется непродуктивным и опасным. Скорее наоборот, ведь представители этого Знака смогут многому научиться. Главное — не забывать заботиться о близких, а также выполнять данные ранее обещания.

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Стихия Воды: Рак, Скорпион, Рыбы

«Водным» людям этот год может показаться очень необычным ввиду того, что стихия металла контрастирует с их энергетикой. В конечном итоге 2020 год Крысы окажется для представителей этих знаков важным во всех сферах. Можно ждать позитивных изменений в делах, любви, настроении и самочувствии.

Раки смогут понять, чего они хотят от жизни, а если цели уже намечены, то смогут достичь их. Это будет довольно продуктивный и яркий год, в который можно будет преодолеть любые преграды на пути к мечте. Порой в такие периоды кончается терпение и выдержка, но потом вера в себя возвращается снова.

Скорпионам год Крысы принесет много удачи в семейных делах. Этим людям удастся укрепить отношения, любовь и доверие. Главное — не забывать про планирование дел, особенно если они касаются финансовой составляющей.

У Рыб может выдаться довольно продуктивный год. Дело в том, что в год Крысы этим людям будет проще фокусироваться на работе и делах, абстрагироваться от всего лишнего и просто наслаждаться всем происходящим. Это идеальное время для переезда, путешествий, смены обстановки и крупных покупок.