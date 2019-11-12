"Денежное" полнолуние 12 ноября 2019: как оно повлияет на знаки Зодиака

Полнолуние 12 ноября - хорошее время для того, чтобы позаботиться о своем здоровье.

Нас ждет очередное полнолуние, которое астрологи уже прозвали "денежным". Оно произойдет 12 ноября в 15:38 по киевскому времени.

О том, чего ждать от него жителям Земли, в интервью "Фактам" рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.

Если вы с кем-то поссорились, но вы хотели бы помириться, да не знаете как, время для этого пришло.

"Вопреки нашим представлениям о полной Луне, которая делает людей злыми, агрессивными и способными на неадекватные поступки, полнолуние в знаке Тельца, скорее, облагородит окружающих. Они станут более доброжелательными и открытыми, поэтому с большей готовностью пойдут навстречу друг другу", - говорит астролог.

Читайте такжеПолнолуние в ноябре 2019: что категорически нельзя делать и как оно повлияет на знаки Зодиака

По ее словам, полнолуние 12 ноября - хорошее время для того, чтобы позаботиться о своем здоровье, особенно если вы давно о нем не вспоминали. Кому-то нужно посетить врача, кому-то — если, конечно, есть такая возможность, — съездить на отдых в санаторий или хотя бы погулять по парку или лесу, благо погода этому благоприятствует.

"Вообще, желательно доставить себе удовольствие, сделав то, что любите и чем привыкли жертвовать ради других: побывать в парикмахерской не потому, что вы там давно не были, а потому, что хотите сделать себе приятное. Купить новое платье, о котором давно мечтали. И даже съесть пирожное, хоть это и вредно для фигуры, но одно-то можно", - советует Виттрок.

Как полнолуние 12 ноября повлияет на знаки Зодиака

"Именинниками, разумеется, будут Тельцы — можно сказать, что с этого времени в их жизни начнется белая полоса — преимущественно это будет касаться материального благополучия. То же самое можно сказать о Близнецах и Водолеях: в их жизни тоже возможны приятные перемены материального свойства", - говорит астролог.

По словам эксперта, Рыбы должны понимать, что их счастье и достаток — в их руках: им не стоит ждать милости от природы. А Стрельцам нужно быть внимательными к идеям, которые появятся в это время, одна из них окажется весьма перспективной.

"Львы и Весы — особенно те из них, кто в последнее время не мог похвастаться миром в семье, — смогут наладить отношения с близкими людьми. Овнам звезды рекомендуют сосчитать до ста и только потом что-то говорить или делать. Скорпионам и Козерогам при решении важных вопросов нужно прислушиваться к внутреннему голосу и ни в коем случае ему не противоречить. Девы и Раки даже не почувствуют, что в атмосфере что-то происходит", - рассказала Виттрок.