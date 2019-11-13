Гороскоп на 13 ноября: каким знакам Зодиака звезды сегодня сулят успех

Сегодня контролируйте свои эмоции в общении с любимым человеком, поскольку существует риск возникновения конфликтов, советуют астрологи.

13 ноября – достаточно нестабильное время. В среду возможны как моменты радости, так и грусти.

Старайтесь заниматься спокойной работой, избегая серьезного переутомления. Однако при этом не теряйте бдительность и веру в собственный успех. Об этом говорится в гороскопе Павла Глобы на 13 ноября для всех знаков Зодиака, передает SlovoFraza.

ОВЕН

Первая половина дня благоприятна, сулит поддержку высших сил или партнеров. Излишняя мнительность может привести к недоразумениям, что затруднит реализацию намеченных на день планов. Звезды предлагают вам именно сегодня начинать налаживание контактов с деловыми партнерами. Однако окончательный результат дел не будет зависеть от вашей работоспособности и увлечения делом. Во второй половине дня возможны легкие ссоры с близкими людьми.

ТЕЛЕЦ

День благоприятный для планирования деятельности и оценки собственного положения. Чтобы успеть выполнить все задуманное, рекомендуется правильно распределить свое время. Если не потеряете решимости и блеснете отличной деловой хваткой, достигнете отличных результатов. Займитесь укреплением своего здоровья.

БЛИЗНЕЦЫ

Вам предстоит пожинать материальные плоды своей напряженной деятельности. Возможно сообщение о поступлении финансовых средств или какое-то известие, которое, как утверждают планеты, может в корне изменить ваш образ жизни. Может быть, вам придется изменить манеру отношений с домочадцами.

РАК

Возможно, что день начнется с раздражения и ссор. Вам покажется, что мир рушится на глазах, земля уходит из-под ног, что жизнь перестала иметь для вас какой-либо смысл, а у вас нет ни сил, ни желания что-либо изменить. Но не надо сгущать краски. Расслабьтесь: сходите, к примеру, в баню или в гости к старым друзьям. Постарайтесь сдерживать себя во всем, и тогда этот день не оставит неприятных воспоминаний.

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ЛЕВ

Благоприятный день для покупок, коммерческих операций, накопления имущества. Вероятны незапланированные траты или домашние хлопоты. Постарайтесь эффективно решить все хозяйственные дела. Опыт и советы близких окажут незаменимую помощь.

ДЕВА

Поберегите себя сегодня. Этот день характеризуется обострением хронических заболеваний. Возможно, у вас появятся новые покровители. Близкие люди окажут вам поддержку и помощь, и вы еще раз убедитесь в их преданности. Отправляйтесь за город, там вы сможете хорошо отдохнуть и набраться сил.

ВЕСЫ

Неблагоприятный день. Если сегодня вам предложат совместить еще какую-нибудь должность, не соглашайтесь – выгоды от этого не будет. С самого утра ожидайте недоразумений и придирок. Возможен денежный кризис — внезапные и непредвиденные расходы скажутся на семейном бюджете. Вероятна депрессия, обострение хронических заболеваний. Уделите внимание своему здоровью и здоровью близких родственников.

СКОРПИОН

Вероятно снижение жизненных сил. Раздражение и усталость могут проявиться сильнее, чувство тревоги может усилиться. Ничего не предпринимайте. Ваши близкие ценят вас и уважают. Только дома вы сможете найти покой и равновесие чувств. Во второй половине дня возможна неприятная информация или известие.

СТРЕЛЕЦ

Благоприятный день для начала нового дела или установления новых отношений с партнерами. Ваш жизненный потенциал находится на высоком уровне. Нестандартный подход к привычным обязанностям, некоторая эксцентричность в поступках и прямолинейность в высказываниях могут удивить окружающих и стать темой для пересудов. Постарайтесь проявить больше сдержанности: ваша коммуникабельность опережает рассудительность. Звезды советуют сначала думать, а потом говорить или делать, а не наоборот.

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КОЗЕРОГ

День благоприятен для получения знаний, сосредоточения на нравственных проблемах, общения. Вероятно хорошее известие или подарок, скорее всего от любимого человека. Звезды советуют обратить внимание на здоровье. Возможно, вы почувствуете сегодня легкое недомогание. Не рекомендуется употребление спиртных напитков. Поберегите себя сегодня. Ваша внешняя сдержанность может быть воспринята как холодность и черствость, что приведет к неприятностям в отношениях с близкими людьми. Не исключено, что в этот день вам будет трудно избежать тревог, противоречий и взаимного недовольства в личной жизни. Разбитая или сломанная вещь — дурной знак.

ВОДОЛЕЙ

Этот день является началом нового этапа в вашей жизни. Тенденция к переменам проявится во многих сферах жизни. Отношения с представителями противоположного пола будут сегодня весьма плодотворными. Однако окончательный результат дел будет зависеть от вашего настроения и добровольного желания связать себя семейными узами.

РЫБЫ

Этот день отмечен возрастанием жизненной силы до кульминационной точки. Полезен физический труд, занятия спортом. Благоприятно начинать курс оздоровления, давать в долг, делать подарки. Будут хорошо усваиваться лекарства и пища. Желательно не перегружать зрение.