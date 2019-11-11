Три знака Зодиака ждут неудачи на этой неделе - прогноз астролога

Среди неудачников недели - Телец, Лев и Стрелец.

Астролог Павел Глоба дал подробный прогноз на неделю, 11-17 ноября, для всех знаков Зодиака.

При этом он выделил три знака, которым катастрофически не повезет в этот период, передает SlovoFraza.

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Телец

У Тельцов могут быть некоторые сложности в работе, бизнесе и финансовой сфере, причем уже в понедельник, который будет очень опасным днем. Первый совет астролога касается коллег — по отношению к ним желательно проявлять больше терпения и спокойствия. Второй совет касается заботы о здоровье. Павел Глоба советует Тельцам теплее одеваться и следить за самочувствием.

Лев

Для Львов неделя начнется очень непросто, потому что 11 числа звезды и планеты будут находиться в диссонансе. Эта дисгармония породит в них некоторую безответственность и неосмотрительность. В делах, работе и любви это может быть довольно опасным, но уже во вторник-среду ситуация изменится к лучшему.

Стрелец

В любви и в отношениях с людьми в целом Стрельцов могут ожидать трудные ситуации. Разрешить их поможет простой поиск компромиссов. Провоцировать ссоры и конфликты настоятельно не рекомендуется. Одиноким Стрельцам, находящимся в поисках, лучше сфокусироваться на работе, посвятить себя домашним делам, развлечениям.

Ранее астрологи дали подробный прогноз на неделю, 11-17 ноября, для всех знаков Зодиака.