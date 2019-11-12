Астролог назвал три знака Зодиака, которым сказочно повезет на этой неделе

Для некоторых знаков Зодиака уже с первого дня недели начнется время новых возможностей, большой удачи.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября от Павла Глобы поможет вам правильно спланировать дела и обойти стороной неурядицы.

Астролог поможет настроиться на позитивную волну и даст важные советы всем знакам Зодиака, передает SlovoFraza.

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Дева

У Дев начинается период, когда можно с легкостью преуспеть в любой из жизненных сфер. Неделя начнется с крайне позитивной ноты, потому что первые три дня для представителей этого знака станут самыми позитивными. Уже с понедельника нужно настроиться на активную работу. Возможно, придется больше работать, но это принесет Девам больше денег и признание. Четверг станет днем проблем и неожиданных поворотов судьбы. Если на работе все решится трудолюбием, то в любви придется запастись чудовищным терпением и добротой, потому что это будет время диссонанса и разочарований.

Козерог

В период с 11 по 17 число Козерогам Павел Глоба советует начать новую жизнь, поставить перед собой новые цели. Уже с первого дня недели для людей этого знака Зодиака начнется время новых возможностей, большой удачи. Начало недели отлично подойдет для поиска новых увлечений, смены работы, начала отпуска, обретения свободы. В любовных отношениях, которые испытывают проблемы, желательно сфокусировать внимание на отдыхе друг от друга.

Рыбы

В отношениях с любимым человеком наступает время, когда стоит приступать к совместным делам. Наслаждение жизнью в компании друзей и второй половинки сделает жизнь Рыб более яркой. Представителям этого знака Павел Глоба советует избегать одиночества и делать маленькие. Но приятные подарки близким.

Ранее астрологи дали подробный прогноз на неделю, 11-17 ноября, для всех знаков Зодиака.