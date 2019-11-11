Гороскоп на неделю: что звезды сулят каждому знаку Зодиака

Для некоторых знаков Зодиака наступает прекрасный период для реализации самых смелых проектов.

Астрологи дали подробный прогноз на неделю, 11-17 ноября, для всех знаков Зодиака.

По их словам, Телец выполнит важное задание, а Скорпиону повезет в бизнесе, передают "Факты".

ОВЕН. Звезды не рекомендуют плыть против течения, иначе это может иметь не самые лучшие последствия. Никто не запрещает вам быть оригинальным, но излишний эпатаж будет неуместен. Не стесняйтесь громче заявлять о своих достоинствах и мастерстве.

ТЕЛЕЦ. С уверенностью приступайте к важному заданию, не сомневаясь в успехе. Но будьте готовы к тому, что такая работа потребует от вас полной отдачи. Больше внимания уделяйте самообразованию, а также близким людям.

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БЛИЗНЕЦЫ. Вы не обязаны ни с кем советоваться в своих делах, поэтому и все советы, которые будут поступать в немалом количестве, не стоит воспринимать как руководство к действию. Будьте готовы к тому, что придется коренным образом поменять некоторые свои планы.

РАК. Прекрасный период наступает для реализации самых смелых проектов — не упустите шанс, предоставляемый судьбой. Более внимательно относитесь к информации, которая будет доступна для вас, она может искажать действительность.

ЛЕВ. На службе вам не следует проявлять категоричность, нетерпимость, несговорчивость. Эти качества — не самый лучший помощник в решении важных вопросов. Некоторые события на личном фронте помогут обрести уверенность в себе.

ДЕВА. Желательно привести в порядок свое эмоциональное состояние, хотя сделать это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Полностью посвятите себя работе, не отвлекаясь на второстепенные дела, которые могут подождать.

ВЕСЫ. Прекрасный период для тех, кто не стремится что-либо менять. Сейчас вы имеете все шансы для того, чтобы подняться на более высокую ступеньку карьерной лестницы. Цените то, чего уже удалось достигнуть, не прельщаясь призрачными обещаниями малознакомых людей.

СКОРПИОН. Благоприятный период наступает для тех, что занят бизнесом. Именно сейчас ваша цель может быть достигнута без особого напряга. Вполне можете рассчитывать на приятный сюрприз, который преподнесет близкий человек.

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СТРЕЛЕЦ. В настоящее время правила игры будете устанавливать вы, так что проявите смелость, расторопность и красноречие, на которые способны. Чтобы улучшить свое материальное положение, придется много работать, но дело того стоит.

КОЗЕРОГ. Возможно, стена, выросшая перед вами, покажется неприступной. И это вызовет у вас в душе нежелание двигаться вперед. Такая позиция совершенно не правильна — приложив определенные усилия, обязательно добьетесь желаемого.

ВОДОЛЕЙ. Следите за своими словами и действиями, чтобы не обидеть невзначай хорошего человека. Хлопоты, которых ожидается немало, не должны свести на нет ваши усилия, которые были потрачены для достижения великой цели.

РЫБЫ. Лучшим средством от всяческих разочарований станет погружение в любимое занятие. Не пытайтесь заполучить все и сразу. Когда удовольствие поступает к нам небольшими порциями, это тоже неплохо.