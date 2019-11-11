Гороскоп на неделю: что ждет каждый знак Зодиака 11-17 ноября

В один из дней будущей недели стоит строить планы, посоветовал астролог.

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что на следующую неделю, 11-17 ноября, приходится апофеоз ноября 2019 и критический период.

С 13 ноября и до конца недели грозят обманы и финансовые потери, сказал Росс Главреду.

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Астролог подчеркнул, что в этот период категорически не советует совершать серьезные покупки, и лучше отказаться от заключения сделок, и от важных партнерских встреч.

Также собеседник сказал, что важнейшей датой ноября 2019 является 11 число, а 11-12-е станут апофеозом месяца.

"12 числа будет полнолуние, а 11-го - Меркурий в сочетании с Солнцем. Такой период считается символическим новолунием. Он бывает очень редко, и в это время Меркурий будет проходить по диску Солнца, что можно будет наблюдать в телескоп", - отметил Росс.

Собеседник добавил, что в следующий раз подобное явление ожидается через 10 лет. Астролог посоветовал 11 ноября строить планы - есть большая вероятность, что запланированное скоро реализуется.