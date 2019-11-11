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Полнолуние в ноябре 2019: что категорически нельзя делать и как оно повлияет на знаки Зодиака

05:51, 11 ноября 2019
Астрология
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Полнолуние пройдет в знаке Тельца / фото pixabay.com

Полнолуние в ноябре 2019: когда произойдет

В ноябре 2019 года полнолуние произойдет 12 числа, пика оно достигнет  в 15:34. Взойдет полная Луна в знаке Тельца.

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Что нельзя делать в полнолуние

В этот день постарайтесь не ссориться, ведь негатив обязательно аукнется плохими последствиями.

Под запретом в это время любые финансовые операции: постарайтесь не подписывать связанные с деньгами документы.

Астрологи также говорят, что нельзя 12 ноября распивать алкогольные напитки.

Этот день считается периодом чистоты и гармонии, важно провести генеральную уборку дома.

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Полнолуние 12 ноября 2019: советы астрологов

По словам астрологов, в этот день на первый план выйдут ваши желания и цели, вы наконец-то начнёте руководствоваться своими желаниями, действовать не только в угоду окружающим. Позаботьтесь в этот день о своем здоровье, но не занимайтесь интенсивными физическими упражнениями.

Постарайтесь 12 ноября восстановить свои силы, но не проводите время в соцсетях, а займитесь активным досугом. Также желательно вечером в этот день принять ванну и расслабиться.

Астрологи советуют в ноябрьское полнолуние заняться планированием бюджета, узнать больше о схемах расходов, об экономии. 

Желания, озвучиваемые в этот день, принесут быстрые перемены.

Как полнолуние в ноябре повлияет на знаки Зодиака

Овен

В этот день Овны могут приступать к самым сложным и трудоемким делам, упорства вам 12 ноября хватит вполне. Будьте внимательны: в день полнолуния могут обостриться старые болезни.

Телец

12 ноября о себе могут напомнить старые отношения, но трижды подумайте, хотели ли бы вы окунуться во все это снова. Совет дня: не упустите шанс завести полезные знакомства.

Близнецы

Для Близнецов день станет не самым удачным, возможны ссоры. 12 ноября апатия даст о себе знать. Возможно, причина в давних неразрешенных вопросах.

Рак

12 ноября - удачное время, чтобы избавиться от старых вещей и пессимистичных установок. У вас могут появиться идеи, которые к Новому году принесут неплохую прибыль.

Лев

Сами звёзды намекают Вам, что пора бы уже отдохнуть, ведь впереди - сложный период, который закончится только к середине февраля 2020 года.

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Дева

В день полнолуния могут вскрыться тайны о партнёре, вы можете узнать кое-что о своей работе, что вас огорчит. Но некоторые ситуации могут сыграть вам на руку.

Весы

Прибавьте обороты в делах, иначе попадете в очень рискованную ситуацию. Поставьте в этот день все на поток и не перенапрягайтесь.

Скорпион

В этот день важно прислушиваться к мнению окружающих, иначе ошибок не избежать. Постарайтесь 12 ноября ничего кардинально не менять.

Стрелец

Стрельцы станут настоящими везунчиками 12 ноября: им звёзды сулят успех во всех сферах - от профессиональной до личной.

Козерог

Козероги, время перемен настало: смело меняйте прическу, покупайте стильные вещи и решитесь наконец-то на поход в спортзал.

Водолей

Споры будут мешать Водолеям сосредоточиться на самом важном. Возможны разногласия с руководством, что подпортит настроение.

Рыбы

В это день возможны приятные перемены в личной и профессиональной сфере. Более того, вы можете получить помощь от человека, от которого не ожидали. Астрологи советуют не бояться экспериментов.

Лунный календарь на ноябрь 2019

Полнолуние наступит 12 ноября

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Теги: #Луна#астролог#гороскоп на 2019 год