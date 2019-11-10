Гороскоп на 11 ноября 2019: кому астрологи прогнозируют завтра успех, а кому – проблемы

Этот день в целом полон бурных страстей, поэтому астрологи советуют дать волю положительным чувствам.

Завтра, 11 ноября, гороскоп склоняет внести ясность в любые нерешенные вопросы - от работы до личной жизни. Если вы сумеете удержать свои чувства в руках, вы имеете все шансы докопаться до сути любой проблемы и принять единственно правильное решение. Однако будьте осторожны, этот день полон бурных страстей! Завтра темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю положительным чувством, а вот с негативными следует быть осторожнее.

Не устраивайте разборок с любимым человеком, иначе можете дойти чуть ли не до разрыва. И будьте аккуратнее со словами: завтра парочка непреднамеренных слов может привести к тяжелому скандалу, пишет 1001goroskop.

Овен

Овну следует быть осторожным: он может стать объектом критики или даже посягательство на свои права. Не исключены также разборы, тяжбы или другие спорные вопросы, в которые Овен рискует быть втянутым. В первую очередь недоразумения могут быть связаны с деньгами и имуществом Овна, однако возможны и рабочие конфликты, и другие противостояние с окружающими. Чтобы день не прошел на точке кипения, Овну следует быть дипломатом, старательно обходя острые углы. А любые иски и разбирательства отложить до лучших времен.

Телец

Завтра Телец будет строгий, но справедливый, - по крайней мере, так ему покажется. Он будет решительно браться за дела, и отсутствие энтузиазма в других способен приравнять к саботажу. Что же касается окружающих, то им будет нелегко смириться с командирским настроением Тельца. Если он действительно хочет добиться результата, ему стоит выбрать более гибкий подход. Лучше всего для управления окружающими завтра подойдет усовершенствованный метод кнута и пряника: «Упрекай наедине, а хвали публично».

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Близнецы

У Близнецов есть шанс почувствовать гармонию с собой и с миром! День наделяет их равновесием мыслей и чувств, благодаря чему Близнецы будут отлично ладить с окружающими. В разговоре они настроены больше слушать, чем говорить, тонко чувствуя собеседника. Именно поэтому Близнецам стоит поговорить с кем-то по душам, чтобы прояснить спорные вопросы, попросить прощения или признаться в любви. Искренность Близнецов завтра способна творить чудеса, она - их волшебный ключ к человеческим сердцам и душам.

Рак

Гороскоп дает Раку шанс резко изменить свое мнение о чем-то или ком-то. Возможно, виной тому будет новая информация, а может быть - логические размышления самого Рака. Или какие-то события, которые развивались ранее в одном направлении, вдруг кардинально изменят свой вектор. Завтра Раку стоит приготовиться к тому, что убеждения порой способны меняться, и даже самые незыблемые вещи вдруг могут обернуться совершенно неожиданным боком.

Лев

Завтра Лев будет педантичным и внимательным, как никогда! От его пристального взгляда ничто не скроется. Гороскоп обещает Льву отличные возможности в работе, требующей полной сосредоточенности, - например, в бухгалтерском деле, в учебе или в науке. А вот с окружающими ему завтра нелегко найти общий язык - Лев будет настолько погружен в свои мысли, что вынырнуть на поверхность для светской беседы ему будет нелегко.

Дева

Завтра звезды гороскопа советуют Деве избавиться чего-то старого и надоевшего, чтобы, согласно учению фэн-шуй, освободить в своей жизни место для нового. Для этого Деве стоит заняться уборкой и безжалостным выбрасыванием на свалку ненужных вещей. Освободив свои шкафы от залежей мусора, Дева почувствует облегчение. Впрочем, таким же образом Дева завтра может освободиться и от чего-либо еще - например, от груза вины, угасших чувств или невыполнимых планов.

Весы

Завтра в отношениях с людьми многое может раздражать Весы, выливаясь в споры и борьбу амбиций. Не исключено, что в каком-то вопросе Весы захотят докопаться до истины - в этом случае своими бесконечными разборками они способны кого угодно вывести из себя! Им завтра следует сосредоточиться на делах, в которых Весы все решают сами, как наука, обучение или собственный бизнес. В них они будут излучать уверенность в себе и способны достичь неплохих результатов.

Скорпион

Скорпиону не стоит принимать ответственные решения и делать серьезные шаги - есть вероятность ошибиться. Кроме того, завтра в делах Скорпион не обладает достаточной решимостью - он может колебаться по любому поводу, не зная, что делать. Так что в этот день Скорпиону надо не действовать, а только планировать будущие действия. И собирать нужные сведения - со временем это ему пригодится.

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Стрелец

Завтра в Стрельце может проснуться желание кого-то покритиковать, но поддаваться этому не стоит! День наделяет его повышенной внимательностью к мелочам - ему будут заметны даже малейшие ошибки окружающих. Впрочем, и по отношению к себе Стрелец может проявлять самокритичность. Чтобы не провести этот день в избавлении от несуществующих недостатков, ему надо перестать смотреть на каждую пылинку в микроскоп. Смиритесь с несовершенствами и просто наслаждайтесь жизнью!

Козерог

Козерог способен неожиданно узнать что-то новое и интересное для себя, причем эта информация может оказаться как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». День склоняет его к тому, чтобы быть в центре общения и уметь не только говорить самому, но и внимательно слушать. В этот день ему следует действовать по формуле: «Чаще пользуйся ушами, чем языком». Следуя этому совету, Козерог завтра может стать обладателем чьих-то секретов, планов, идей или просто получить хорошую пищу для размышлений.

Водолей

Завтра Водолей будет склонен говорить то, что думает, прямо в лицо! День наделяет его способностью замечать даже самые мелкие недостатки. С одной стороны, прямолинейность способна помочь Водолею решить какие-то проблемы, но может и спровоцировать новые. Чтобы избежать конфликтов, Водолею стоит свести общение к минимуму, переключившись на разгребание рабочих завалов, приготовление пищи, уборку, шопинг и другие повседневные дела.

Рыбы

Рыбам не следует расслабляться: от их внимательности, предусмотрительности и недоверчивости может зависеть многое. В каждом деле им следует действовать так, будто это подписание важного договора, в котором надо проверить каждую букву и найти возможный подвох. Если никакого подвоха нет - отлично. Гораздо хуже, если Рыбы не заметят опасной ловушки. Поэтому, Рыбам завтра необходимо быть настороже, иначе их безопасностью кто-то может воспользоваться в своих интересах.