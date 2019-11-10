Риск потери денег и обманы: астролог предупредил об опасном периоде

В определенные дни ноября, по словам Влада Росса, лучше не делать серьезных покупок и отказаться от заключения сделок.

Астролог Влад Росс прогнозирует, что на следующей неделе, 11-17 ноября, приходится апофеоз ноября 2019 года и критический период.

С 13 ноября и до конца недели грозят обманы и финансовые потери, сказал эксперт "Главреду".

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По его словам, в этот период категорически не следует делать серьезные покупки, а также лучше отказаться от заключения сделок и от важных партнерских встреч.

Также Росс отметил, что важнейшей датой ноября этого года является 11 число, а 11-12-е станут апофеозом месяца.

"12 числа будет полнолуние, а 11-го - Меркурий в сочетании с Солнцем. Такой период считается символическим еоволунием. Он бывает очень редко, и в это время Меркурий будет проходить по диску Солнца, что можно будет наблюдать в телескоп", - отметил астролог.

Он добавил, что в следующий раз подобное явление ожидается через 10 лет. Росс посоветовал 11 ноября строить планы - есть большая вероятность, что запланированное скоро реализуется.

Ранее астролог Влад Росс назвал наиболее благоприятные дни в ноябре 2019 года. По словам эксперта, в этом месяце будет супер-благоприятный период для дел.