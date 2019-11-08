Астрологи рассказали, каким будет 2020 год для разных знаков Зодиака

Астрологи уверены, что нас ждет необычный год.

Каждому знаку Зодиака 2020 год принесет что-то свое. Астрологи составили гороскоп, который поможет заглянуть в будущее и не упустить удачные возможности.

Согласно восточному календарю, в 2020 году управление энергиями возьмет на себя белая металлическая Крыса, передает SlovoFraza.

Овен

В 2020 году ради успеха в каких-то ситуациях придется стать лояльнее, а в каких-то — хитрее. Зато появится желание начать новую жизнь: вновь влюбиться, получить образование, сменить имидж. И если Овны не сойдут с намеченного пути, то в конечном счете обретут свое счастье.

Телец

Астрологи советуют усилить энергетику и побороть чувство страха, из-за которого постоянно разрушаются желания и амбиции. Активная деятельность и кипучий энтузиазм Крысы сумеют зажечь в Тельцах мотивацию и воодушевление. Если они смогут воспользоваться накопленным опытом и перевести мудрость в практику, то это выведет их на новый уровень жизни уже в 2020 году.

Близнецы

Действовать в 2020 году придется быстро, и это заставит вечно расслабленных Близнецов собраться. Зато и дивиденды, которые принесет новый ритм жизни, обрадуют Близнецов: придут новые цели, а также возможности открыть денежный поток и привлечь удачу.

Рак

Легкость по отношению к различным жизненным ситуациям и невзгодам позволит провести следующий год на гребне удачи. 2020 год отлично подойдет для выстраивания, укрепления и восстановления личных отношений. Летние месяцы станут временем настоящего прорыва в разных делах: возможности буквально начнут падать с неба. Астрологи советуют не упустить это счастливое время.

Лев

Львам стоит быть бдительнее. Покровительница года прокатит Львов на американских горках, предоставив и периоды высокого подъема, и моменты эмоционального спада. И если представители этого созвездия смогут совладать с собой, станут чуть практичнее и хитрее, то получат заметное улучшение жизни, причем сразу на всех фронтах. Ради успеха придется отказаться от многих привычек, а также подавить эгоизм и гнев.

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Дева

Доброта и харизма Дев позволит завершить многие конфликты компромиссом, наладить отношения в семье. Педантизм, присущий всем Девам, зачтется Крысой. Вполне вероятно, что именно исполнительность и активность принесут повышение дохода. Кроме того, Девы — это еще и хорошие интуиты, так что в 2020 году они смогут выбрать из тысячи вариантов самый лучший.

Весы

Тандем Крысы и Весов сложится наилучшим образом, что обещает представителям знака плодотворный год, наполненный новыми победами и свершениями. Осенью Весам стоит ждать испытаний, которые проверят их на прочность и позволят существенно укрепить позиции. Разумеется, если Весы не попадут в эмоциональный тупик.

Скорпион

Скорпионам стоит контролировать свои эмоции, прислушиваться к мнению окружающих, а порой и отказываться от чего-то в надежде на что-то большее. Если все это получится, то год будет удачным.

Стрелец

Представителям этого знака придется не раз пойти на уступки, причем не только в деловых отношениях, но и в личной жизни. В противном случае возможно обострение старых, затихших конфликтов, которые станут причиной разрыва отношений. Второе полугодие столкнет Стрельцов с массой мелких неприятностей, которые потребуют быстрого решения.

Козерог

В 2020 году пригодится умение мириться с разными жизненными обстоятельствами и не терять при этом силу духа. Кардинальные перемены ожидаются в первое полугодие и касаются отношений с партнером и родственниками. Очень важно следить за своими словами и исключить любой флирт на стороне.

Водолей

По прогнозу астрологов, в 2020 году перед ними будут постоянно возникать трудности. Их преодоление поможет набраться опыта, снять энергетические блоки, вырасти и, возможно, стать совершенно другим человеком. Разумеется, для это потребуется колоссальная ментальная работа над собой, но усилия не окажутся напрасными.

Рыбы

По мнению астрологов, Рыбам удастся найти свой путь в жизни в новом году. 2019 год был по большему счету периодом исправления ошибок и постановки новых целей. С января 2020 года наступит время реализации всех амбициозных идей и замыслов. Но если Рыбы будут лениться и довольствоваться тем, что имеют, Крыса прибавит хаоса и неразберихи.