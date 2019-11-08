Гороскоп на ноябрь: что звезды сулят каждому знаку Зодиака

У некоторых знаков Зодиака начинается довольно удачный период, в который им удастся преуспеть практически во всех сферах.

Появился гороскоп на ноябрь для всех знаков Зодиака. По прогнозам астрологов, это будет напряженный месяц, в который придется смириться с некоторыми проблемами.

Нужно больше времени проводить в оптимистичном настроении, говорится в гороскопе SlovoFraza.

Овен. В конце этого непростого месяца стоит быть осторожнее с деньгами. Нужно быть экономнее и расчетливее. В отношениях с людьми лучше избегать ссор и неурядиц, излучать больше позитива.

Телец. Тельцам нужно подождать конца месяца, прежде чем делать какие-то шаги. Лучше не спешить и не совершать необдуманных поступков, потому что последствия могут оказаться плачевными.

Близнецы. Месяц будет крайне непростым, поэтому следует сосредоточиться на позитивных эмоциях. Нужно больше отдыхать, проводить время с приятными людьми. Негатив сделает рутину еще более опасной.

Рак. Ракам стоит сосредоточиться на общении с близкими: родителями, второй половинкой, детьми. Это время, когда финансовые дела, работа и деловая рутина в целом должны уйти на второй план.

Лев. В ноябре стоит не приобретать, а избавляться от всего лишнего. Нужно навести порядок в доме и сделать генеральную уборку. Это поможет очистить энергетику дома от негатива и привлечь больше удачи в семью.

Дева. Отличное время для общения, возобновления отношений со старыми друзьями и знакомыми. Также астролог рекомендует не бросать начатые дела, а доводить их до логического завершения.

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Весы. Представителям этого знака в ноябре стоит рассчитывать только на себя. В крайнем случае можно обратиться за поддержкой к близким друзьям, но не искать помощи у коллег и людей с работы.

Скорпион. Астрологи советуют этим людям быть предельно осторожными на дороге, причем как в роли водителя, так и в роли пешехода. Не нужно бояться отвечать на дерзость людей. Компромиссами делу не поможешь.

Стрелец. У Стрельцов начинается довольно удачный период, в который им удастся преуспеть практически во всех сферах. Нужно лишь верить в себя и не бросать начатые дела.

Козерог. Козерогам следует разобраться в своих делах и проблемах. Откладывать на потом ничего не стоит. Лучше как следует подчистить накопившиеся задачи.

Водолей. Этих людей ждет встреча с дилеммами. Главный выбор придется сделать между работой и домом. Важно, что обе эти дороги — правильные. Нужно лишь определиться заранее с выбором пути.

Рыбы. Представителям этого знака астрологи рекомендуют не мелочиться. Нужно желать большего, но и делать тоже не меньше, чем обычно. Стремления и амбиции нужно подкрепить трудолюбием.