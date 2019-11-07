Астролог назвал три знака Зодиака, которым скоро сказочно повезет

Какие знаки Зодиака смогут поправить финансовые дела, наладить отношения с любимыми и продвинуться в карьере, говорится в гороскопе от Павла Глобы.

Гороскоп 2019 сулит удачу и везение некоторым знакам Зодиака, причем успех придет к ним уже очень скоро - до конца текущей недели.

Известный астролог Павел Глоба в своем прогнозе назвал трех счастливчиков из двенадцати зодиакальных созвездий, для которых первая декада ноября закончится приятными сюрпризами, передает Styler.

Овен

Павел Глоба считает, что это время отлично подходит для совершения покупок, различных финансовых операций, а также продуктивной работы. Именно упорный труд поможет Овнам до конца недели собрать богатый урожай: похвала начальства, прибавка к зарплате и карьерные песпективы. Астролог рекомендует не лениться и брать быка за рога, пока звезды Вам благоволят.

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Весы

Самыми важными в этот период для Весов будут финансовые дела. Важные покупки, решение серьезных вопросов - всем начинаниям будет помогать сама Фортуна. Те, кто ищет работу, могут получить выгодное предложение. Все будет отлично и в амурной сфере: одинокие Весам могут рассчитывать на приятное знакомство. Астролог рекомендует больше общаться и почаще выходить из дому.

Скорпион

Астролог сулит Скорпионам яркую и эмоциональную неделю. Главное - правильно поставить цели и хорошенько обдумать пути их достижения. В делах и на работе Скорпионов будут ожидать удача и прогресс. Многим представителям зодиакального созвездия в этот продуктивный период удастся обрести любовь и новую дружбу.