Астролог назвал три знака Зодиака, которым жутко не повезет в ноябре

Некоторым стоит быть особенно осторожными, так как звезды сулят им много неприятностей.

Астрологи рассказали, что ноябрь 2019 года станет напряженным месяцем для многих знаков Зодиака, так как планеты изменят свое положение, а сам месяц не располагает к прекрасному настроению из-за погодных условий. Некоторым стоит быть особенно осторожными, так как звезды сулят им много неприятностей.

Об этом пишет "РБК Украина".

Близнецы

У представителей этого знака Зодиака будет сложный период до 19 ноября, пока Меркурий будет находиться в ретроградном движении. Это негативно отразится на умении Близнецов принимать важные решения, на их памяти, внимательности и креативности.

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В любовной сфере лучше не торопить события, так как это может затруднить ситуацию. Ближе к концу месяца напряженность спадет и хорошее настроение, как и вера в себя – вернутся.

Стрельцы

Звезды сулят Стрельцам сложный и конфликтный месяц, так как представителям этого знака нужно наладить внутреннюю гармонию, а также гармонию в своем доме. В отношениях с другими стоит избегать навязанного мнения, так как это приведет к спорам и ссорам, а поступать стоит так, как велит сердце и разум. Советы со стороны лучше не слушать. Чтобы осень завершилась спокойно, Стрельцам стоит отбросить сентиментальность, но при этом не нужно идти напролом, а возможности – использовать максимально.

Водолей

Ноябрь для представителей этого знака будет не самым удачным месяцем, хотя относительное спокойствие возможно. Звезды указывают на то, что представителям этого знака Зодиака не стоит расслабляться и плыть по течению.

Отпуск лучше перенести на конец месяца, так как многое начнет меняться после 27 ноября, когда Нептун избавится от ретроградности. В конце месяца Водолеев ожидает важное и судьбоносное событие. В любовной сфере стоит положится на интуицию и не тянуть в свою душу энергетический мусор вроде обид, ревности и негатива.