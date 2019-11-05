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Астролог назвал самые благоприятные дни в ноябре

10:12, 05 ноября 2019
Астрология
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Наиболее благоприятный период в ноябре 2019 года - прогноз астролога / фото: semraninyolu.blogspot.com

Об этом он рассказал "Главреду".

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Росс отметил, что последняя декада месяца будет супер-благоприятной. По словам эксперта, 20-30 ноября начнется бурный рост, дела будут ладиться, появятся новые источники доходов.

Если кто-то хочет быстро провернуть какое-то дело, то, заверил астролог, успех возможен после 20 ноября.

"Особенно когда Венера войдет в Козерога, а произойдет это 26 числа, и сделает прекрасный аспект к Марсу и Урану, следует регистрировать фирмы, оформлять сделки. Тогда же сойдутся Венера и Юпитер - планета больших перспектив и блестящего будущего", - сказал он.

Ранее астролог Влад Росс сказал, что в ноябре 2019 года будет редкое явление, апофеозом месяца станет 11-12 число.

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Теги: #астролог#гороскоп на завтра