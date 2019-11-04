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Астролог назвал два знака Зодиака, которым не повезет на этой неделе

16:41, 04 ноября 2019
Астрология
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Не повезет двум знакам Зодиака / eleggua.es

При этом он выделил два знака Зодиака, которым не повезет в этот период, пишет SlovoFraza

Телец

В период с 6 по 8 ноября мнение Тельцов может оказаться неверным, поэтому не стоит обходить стороной мнение партнеров по работе. Вполне вероятно, что на этой неделе возникнут проблемы в общении с родственниками, второй половинкой, друзьями. Не стоит назначать свидания сейчас и начинать новые отношения. 

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Лев

Неблагоприятными днями этой недели можно считать 4 и 5 ноября. Период начнется не самым лучшим образом, поэтому нужно создать вокруг себя приятную обстановку. Также эту неделю можно начать с физической активности — нужно больше гулять, заниматься спортом, делать упражнения. Если быть осторожными и научиться ждать, а не лезть на рожон, можно дождаться повышения зарплаты, найти новый источник дохода. 

Ранее астрологи прогнозировали, что пяти знакам Зодиака ноябрь 2019 года принесет судьбоносные моменты, разрушив привычную обстановку.

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Теги: #астролог#Гороскоп