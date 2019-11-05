Астролог назвал главных счастливчиков недели среди знаков Зодиака

Астролог рассказал, кого будут ждать удача и прогресс в делах и на работе.

Гороскоп от Павла Глобы на эту неделю, 4-10 ноября, поможет некоторым знакам Зодиака поймать удачу за хвост и стать более продуктивными на работе, в домашних делах, в любви.

Эта неделя будет благоприятной и интересной для трех знаков Зодиака, говорится в астропрогнозе SlovoFraza.

Овен

Неделя начнется с позитивной ноты. Астролог отмечает, что это будет идеальное время для покупок, работы и любых финансовых дел для Овнов. Отлынивать от работы в это время не стоит. В целом неделя для людей этого знака будет невероятно позитивной, но на выходных ситуация немного изменится.

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Весы

Финансовые дела для представителей этого знака Зодиака будут самыми важными на этой неделе. Самыми сильными и благоприятными звезды и планеты будут 4 и 5 числа. Именно в эти дни стоит производить важные покупки, получать знания, искать новую работу, заниматься делами. В амурной сфере Весов также ожидает удача и позитив. Нужно больше общаться со второй половинкой, родственниками. Всем Весам, которые еще пока не состоят в отношениях, можно смело это исправлять. Можно ходить на свидания, знакомиться в живую и в интернете, отдыхать в компании друзей.

Скорпион

В делах и на работе Скорпионов будут ожидать удача и прогресс. Самое главное сейчас - найти свое предназначение и поставить правильные цели. Это будет яркая и эмоциональная неделя, поэтому желательно не отказывать себе в отдыхе и в развлечениях. Многим Скорпионам удастся в этом позитивном круговороте событий обрести любовь и новую дружбу.

Ранее астрологи прогнозировали, что пяти знакам Зодиака ноябрь 2019 года принесет судьбоносные моменты, разрушив привычную обстановку.