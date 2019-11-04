Гороскоп на неделю: астролог рассказал, что ждет каждый знак Зодиака

Кому астрологи обещают профессиональный успех, а кому следует поберечь содержимое своего кошелька – в астропрогнозе.

Появился гороскоп на неделю, 4-10 ноября 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Близнецам астрологи советуют снизить свой трудовой энтузиазм, а Козерогу – беречь содержимое своего кошелька, говорится в астропрогнозе "Фактов".

ОВЕН. Неплохо бы вам выбрать для себя главное направление и не сворачивать с пути. В этом случае успех будет гарантирован. Не стоит переступать через себя в угоду чьим-то прихотям. На личном фронте полностью доверьтесь интуиции.

ТЕЛЕЦ. Творческое вдохновение может посетить вас, поэтому на всякий случай будьте готовы к подобному повороту событий. Любые эксперименты обещают положительный результат, поэтому не стоит сдерживать себя ни в чем.

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БЛИЗНЕЦЫ. Пускать на самотек что-либо нежелательно, поскольку это может обернуться досадным недоразумением и даже материальными потерями. Во всем ищите положительный момент и спокойнее реагируйте на происходящее.

РАК. Возможно, придется поставить точку в вопросе, который вам все еще кажется незавершенным. Не бойтесь порвать отношения с человеком, который уже подвел вас когда-то. Вероятнее всего, он поступит так же и в будущем.

ЛЕВ. Желательно снизить свой трудовой энтузиазм, который порой бьет через край. Объявите войну осенней депрессии, связанной с недостатком солнечного света. Неплохо бы посетить место более теплое и приятное для вас.

ДЕВА. Определитесь с тем, что придется делать в ближайший период, и составьте детальный план действий. Не исключено, что появятся обстоятельства, в силу которых прежние цели утратят свою актуальность.

ВЕСЫ. Избегайте людей, которые производят на вас не самое лучшее впечатление. Главное для вас сейчас - спокойствие и размеренный образ жизни. Больше интересуйтесь вопросами своих близких, старайтесь стать им помощником во всем.

СКОРПИОН. Кадровые перестановки могут коснуться вас самым непосредственным образом. Будьте готовы к тому, что придется защищать свои права достаточно активно. Не бойтесь выступить перед большой аудиторией.

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СТРЕЛЕЦ. Беспокойство за судьбу близких вам людей поможет им понять, что вы их действительно любите. Вполне можете рассчитывать на прибавку к заработной плате, устранение конфликтной ситуации на службе.

КОЗЕРОГ. Вероятно, придется кое-что менять в своих жизненных планах. Не стоит бояться изменений, есть надежда, что они окажутся положительными. Берегите содержимое своего кошелька, избегайте общения с малоприятными людьми.

ВОДОЛЕЙ. Нельзя исключить того, что вам придется доказывать свою правоту в довольно напряженной обстановке. Успех будет зависеть от вашего умения красиво говорить, готовности в любой момент пойти на компромисс, терпения и такта.

РЫБЫ. Профессиональный успех ждет тех представителей знака, которые не жалеют сил и времени для достижения задуманного. Не стесняйтесь спрашивать, если чего не знаете – совет более опытных людей еще никому не помешал.