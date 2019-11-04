Астрологи назвали два знака Зодиака, которые разбогатеют на этой неделе

Учитывая предостережения астрологов и расположение звезд, можно сделать ноябрьский старт успешным и нетрудным.

В начале месяца особенно важно планировать расходы и другие свои дела. Перефразируя известную пословицу — как месяц начнешь, так его и проведешь.

Так, астрологи рассказали, представителям каких знаков Зодиака звёзды сулят денежную прибыль уже на этой неделе, передает SlovoFraza.

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Рак

Доходы Раков может изменить неожиданная встреча. Причем это не обязательно должно быть знакомство с полезным человеком, который продвинет Раков вперед по карьерной лестнице. Это вполне может быть встреча с собой, открытие неожиданных талантов и граней характера. Поэтому для стабильного финансового роста Ракам предстоит не только работать и зарабатывать, но и заниматься саморазвитием, изучать собственные возможности, прислушиваться к интересам.

Стрелец

Стрельцам в начале ноября астрологи предрекают перемены в финансовой и деловой сфере. О масштабах судить сложно: пока один Стрелец будет выбирать новый денежный кошелек, другой решится сменить работу. Одно можно сказать точно: Стрельцам стоит быть открытыми к миру и его необычным предложениям, не тратить время и свои ресурсы на вредные привычки или токсичного работодателя. Возможно, где-то рядом открывается вакансия мечты или распродажа с товаром, который Стрельцы давно собирались приобрести. С 7 по 9 ноября следует быть особенно внимательными.

Ранее астролог Влад Росс сказал, что в ноябре 2019 будет редкостное явление, апофеозом месяца станет 11-12 число.